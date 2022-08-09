CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Kaynar saldırıya uğradı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Yarbaşı beldesinin CHP’li belediye başkanı Mustafa Kaynar, aracı ile seyir halindeyken yolunu kesen kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradı. Kaynar, saldırıda hafif yaralandı.

ANKA
09 Ağustos 2022 Salı, 14:46
CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Kaynar saldırıya uğradı
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Edinilen bilgilere göre; Yarbaşı Belediye Başkanı Mustafa Kaynar, belde merkezinde yer alan Refik Cesur Bulvarı üzerinde aracıyla seyir halindeyken yolunu kesen bir kişinin saldırısına uğradı.

Saldırıda hafif yaralanan Kaynar, sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

Saldırganın kimliği belirlenemezken Başkan Kaynar’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.


Mustafa Kaynar CHP osmaniye

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