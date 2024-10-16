CHP’li belediyeler bütçe kesintilerini, kadın cinayetlerini ve hayvan haklarını konuştu

Yayınlanma: 16.10.2024 - 10:35

Güncelleme: 16.10.2024 - 10:47

CHP’nin 21 il belediye başkanı geride kalan haftada Çanakkale’de bir araya geldi. Edinilen bilgiye göre; toplantıda belediyelerin Hazina ve İller Bankası payından yapılan kesintileri, son dönemde yaşanan kadına şiddet ile cinayet olaylarını, Gebze’de yaşananlar üzerinden sokak hayvanları konusu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun dava süreci ve Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay üzerinden ortaya atılan asılsız iddialar ele alındı. Toplantıda partinin ve belediyelerin asılsız iddialara karşı her zaman hazırlı olması gerektiği belirtildi ve “Tam bir işbirliği içinde olacağız. CHP birinci parti olduğu sürece hem bundan rahatsız olan çevrelerin hem de 10 ay önceki kurultaydaki değişimi kabul etmekte zorlananların çabası olacak. Bunların karşısında CHP’nin gündeminde sadece bize halkın yüklediği sorumluluğu yerine getirmek olacak” değerlendirmelerinin yapıldığı aktarıldı. İmamoğlu’na siyasi yasak istenen dava sürecine ilişkin de konuşan parti kurmayları “Bu konu sürekli belli çevreler tarafından gündeme getiriliyor. Biz her ihtimale karşı hazırlık yapıyoruz. Başkanlarımız da tam bir iş birliği duygusunu verdik. Merkez Yönetim Kurulumuz içinde oluşturduğumuz bir heyetle birkaç toplantı da gerçekleştirdik. Hazırız” dedi.

''KISIRLAŞTIR, YERİNDE YAŞAT''

Öte yandan; toplantıda belediyelerden yapılan kesintilere ilişkin değerlendirmeleri paylaşan kurmaylar “Hazine ve İller Bankası paylarında yüzde 40-50’lere varan bir payda kesintiler oldu. Biz başkanlarımıza iktidar nasıl bir baskı uygularsa uygulasın, topluma verdiği sözleri tutmalarını istedik. Bu kapsamda sosyal belediyeciliğin her hizmetine devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Sokak hayvanları konusunun da her zaman başkanların gündeminde olduğunu söyleyen partililer “Gebze’de ölen hayvanlar olayının bir boyutu da cezai sorumluluk oluşturuyor. Bizim bu konudaki tavrımız değişmedi. Başkanlar veteriner sayısının artırılması ve kısırlaştırma seferberliği başlatılması için talimatlar zaten verildi. Biz bu konuda hassas davranılmasını ve özenli davranılmasını istiyoruz. Kısırlaştır ve yerinde yaşat uygulamasına devam edeceğiz” bilgisini paylaştı. Ayrıca CHP’li büyükşehir belediyelerinin ilgili daire başkanlarıyla yarın Mersin’de kadına yönelik şiddet, kadın istihdamı ve cinsiyet eşitliği gündemiyle üç günlük bir çalıştay yapılacağı öğrenildi.