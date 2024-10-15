Belediyelerde TİS krizi greve dönüyor

Yayınlanma: 15.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 15.10.2024 - 04:00

Türkiye’deki birçok belediyede örgütlü olan Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Genel-İş sendikası, İzmir ve İstanbul’da birçok belediyede uzlaşma sağlanamadığını belirterek grev uyarısı yaptı.

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, dün yaptığı basın açıklamasında “CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ‘geçim yoksa seçim var’ şiarını hatırlıyoruz biz işçiler de ‘geçim yoksa mücadele var, grev var’ diyerek önümüzde ki 20-25 gün içerisinde İzmir’ in birçok belediyesinde grev’e çıkıyoruz” dedi.

Sarı, İzmir’de çeşitli belediyelerde DİSK’e örgütlü 20 bin çalışanın grev hazırlığı içinde olduğunu söyledi. Öte yandan İstanbul Kartal Belediyesi’nde de TİS süreci tıkanınca işçiler belediye önünde eylem yaptı ve sendikayı greve çağırdı.