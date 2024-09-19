CHP’li belediyeler, Kent Lokantası ve Kent Market’i yaymayı hedefliyor

Yayınlanma: 19.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 19.09.2024 - 04:00

CHP’li belediyeler, Kent Lokantası ve Kent Market gibi uygulamalarını markalaştırırak Türkiye’ye yaymayı hedefliyor. İhtiyaç sahibi yurttaşların belediyelerin sağlayacağı kartlara yükleyeceği kredilerle Kent Marketlerde alışveriş yapabileceği belirtilirken, belediyelerin yeniden faaliyete geçireceği aş evleriyle de kreşlerde, öğrenci yurtlarında, cenazelerde verilen yemek hizmetlerine katkı sunulması hedefleniyor. Ayrıca belediyelerin ilgili daire başkanlarının gelecek haftalarda su ve kanalizasyon konuları, geri dönüşüm ve kültür gibi başlıklarda ortak çalışmalar yapmak için bir araya gelmesi bekleniyor.

CHP’li belediye başkanları hafta başında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İSBAK tarafından düzenlenen ulaşım çalıştayında bir araya geldi. Çalıştayın içeriğine ilişkin bilgi veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, özellikle İstanbul örneği üzerinden diğer yönettikleri belediyelerde ulaşım alanında hangi çalışmaları yapabileceklerini ele aldıklarını aktardı. Tüm belediyelerden ulaşım ana planlarını bir an önce hazırlamalarını istediklerini belirten Zeybek, şimdiden 2035-2040 planlamalarını tamamlamak istediğini söyledi.

Toplantılarda ayrıca kartlı ulaşım sistemleri yerine QR kod gibi dijital sistemlerin ulaşıma uyarlanması ve buna yönelik altyapıların yapılması gibi konuların da ele alındığı belirtildi. Zeybek “Özellikle İstanbul’un pek çok konudaki çalışmalarını yeni kazandığımız büyükşehirlere ve ortak ölçekli şehirlere nasıl uygularız, bunu değerlendirdik. Taksiyle minibüslerdeki güvenlik ve kamera sistemlerinin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini söyledik. Ayrıca küçük ölçekli şehirler için yeraltı metro hatları gibi projeler yerine; yerüstünde, özel taralı alanlarda hareket eden araçlar gibi projeleri konuştuk” bilgisini paylaştı.

ORTAK ÇALIŞTAY YAPILACAK

Zeybek, CHP’li belediyelerin ulaşım dışında da pek çok konuda ilgili daire başkanlarını bir araya getirerek ortak çalıştaylar gerçekleş-tireceğini vurguladı. Bu kapsamda gelecek hafta belediyelerin su ve kanalizasyon daire başkanlarının bir araya geleceği belirtilirken yine ilerleyen günlerde geri dönüşüm ve kültür gibi başlıklarda toplantılar yapılacağı da kaydedildi.

Belediyelerin Kent Lokantası ve Kent Market uygulamalarını Türkiye geneline yayacaklarını söyleyen Zeybek, “Sayısı 50’yi aşan Kent Lokantaları’yla ilgili tüm belediyelere çağrı yaptık. Bunları yaymaya devam edeceğiz ve marka haline getireceğiz. Aynı isimde olmadan açılan yerler de Kent Lokantası haline gelecek. Bunun dışında Kent Market hizmetimizi de yaygınlaştırıyoruz. Sosyal yardım alanlar, yoksul vatandaşlarımız burada kendilerine tanımlanan kredilerle doğrudan gıda ürünleri alabilecek. Ürünü seçme hakkı yurttaşın olacak. Ortalama 3 bin TL’lik bir alışveriş yapabilecek. Ayrıca aş evlerini de faaliyete geçirerek kreşlerde, öğrenci yurtlarında, cenazelerde verilen yemeklerde, ramazan yemeklerinde artık belediyelerin daha rahat hizmet vermesini sağlayacak bir planı uygulayacağız” diye konuştu.