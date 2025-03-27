CHP’li Böke, kurultay tartışmalarına son noktayı koydu: ‘Onlar tartışsın, biz yapacağız’

Yayınlanma: 27.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 27.03.2025 - 04:00

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP’nin 6 Nisan’da yapacağı olağanüstü kurultayın iptal olacağı ya da partiye kayyum atanacağı iddialarının “algı yönetimi” olduğunu vurguladı. Böke “Bugüne kadar basın üzerinden cumhurbaşkanı adayı kim olur tartışmasıyla partiyi tartışmaya açma gayretindeydiler. Nasıl ki önseçimle bir kararlı siyaset ortaya koyduysak, şimdi de kurultaya dönük aynı şeyi söylüyoruz. Siz tartışın, biz yapıyoruz. 6 Nisan’da kurultay yapılacak” dedi. Böke, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için yürütülecek kampanya kapsamında ilk hedefin de İmamoğlu’nun özgürlüğü olduğunu belirterek, bu kapsamda yurttaşları cumartesi Maltepe’de yapılacak mitinge çağırdı.

CHP’li Selin Sayek Böke, partisinin genel merkezinde güncel tartışmalara ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP’nin İstanbul İl Kongresi üzerinden yürütülen soruşturmanın gelecek hafta yapılacak olağanüstü kurultayı etkileme ihtimali sorulan Böke “6 Nisan’da bu parti kurultayını yapacak. Bu kadar net. Parti yönetimi milli iradeye darbe yapanlara karşı demokrasiyi savunma hattını toplumla birlikte çiziyor. Partinin iradesine saldırı yapmaya çalışanlara karşı da bütün partilileriyle aynı hattı çiziyor” dedi. Partiye hâlâ bir kayyum atanması ihtimali olup olmadığını değerlendiren Böke “6 Nisan’daki kurultay bu ihtimallerin artık artık ihtimal olmadığını, bu partinin kendi sözünü her zaman gibi kendisinin söyleyeceğini ortaya koyuyor. Bizim böyle bir gündemimiz yok” ifadelerini kullandı. Böke, iktidarın kurultay tartışmalarıyla ilgili “CHP’liler CHP’lileri suçluyor” savunmasına karşı “İçeriden dışarıdan bu tartışmayı yapanlar haindir” dedi.

‘ALGI YÜRÜTMEYE ÇALIŞIYORLAR’

Bu kurultayın sadece CHP kurultayı olmayacağını vurgulayan Böke “Bu kurultay Türkiye demokrasisine ve CHP’nin ortaya koyduğu liderliğe dair bir kurultay. Niye CHP ile kavga veriyor iktidar? Çünkü CHP halkla buluşmuş vaziyette. Bugüne kadar basın üzerinden cumhurbaşkanı adayı kim olur tartışmasıyla partiyi tartışmaya açma gayretindeydiler. CHP yönetimi de dedi ki ‘Bizim böyle tartışmamız yok. Önseçim yaptık. Adayımızı belirledik.’ Şimdi o konu bittiği için kanalları gezdiğinizde ‘CHP’ye kayyum mu gelir, kurultay olur olmaz mı?’ üzerinden bir algı operasyonuyla tartışma yürütmeye çalışıyorlar. Nasıl ki önseçimle bir kararlı siyaset ortaya koyduysak, şimdi de kurultaya dönük aynı şeyi söylüyoruz. Siz tartışın, biz yapıyoruz. Biz partimize de halka da güveniyoruz” diye konuştu.

MALTEPE ÇAĞRISI

İmamoğlu’nun tutukluluğundan sonraki sürecin nasıl yürütüleceğini de anlatan Böke; bundan sonra atacakları her adımın İmamoğlu’nun özgürlüğü için olacağını vurguladı. Böke “İmamoğlu 15,5 milyonun desteğini adaylık safhasında almış bir adaydır. Türkiye’nin vakit geçirmeksizin bir seçim sandığına ihtiyacı var. Ekonominin içinde olduğu koşullar, bugün yaşatılan darbeyle birlikte daha da ağırlaşmıştır. Bu derinleşen yoksulluğa, ekonomik yıkıma, hukuksuzluğa, demokrasiyi elimizden alan bu hale son verecek olan şey sandıktır” dedi. Bu kapsamda cumartesi günü için yaptıkları miting çağrısının önemine dikkat çeken Böke “Cumartesiye sadece bir çağrı yapmıyoruz. Nasıl ki geçtiğimiz hafta sonu 15,5 milyon insan bir araya gelip ‘Bizim de bir sözümüz var. Cumhurbaşkanı adayımızı biz belirliyoruz’ dediyse; Maltepe’de, Cumartesi günü saat 12.00’de Ekrem İmamoğlu’nun adaylığını artık topluma hep birlikte haykıracağımız ve o sandığa dair açık çağrımızı yenileyeceğimiz buluşmaya herkesi davet ediyorum” ifadelerini kullandı.