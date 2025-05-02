CHP’li Bülbül, Danıştay’ın emniyet kararına dikkat çekti: ‘Eylemde polis müdahalesi kaydedilebilir’

Yayınlanma: 02.05.2025 - 16:10

Güncelleme: 02.05.2025 - 16:10

Danıştay, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün eylemlerde polis müdahalesi sırasında ses ve görüntü kaydı alınmasını yasaklayan genelgesini ikinci kez iptal etti. CHP’li Süleyman Bülbül, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada “Kararda, anayasanın 13. maddesi gereği temel hak ve özgürlüklerin yalnızca kanunla sınırlanabileceği açıkça belirtilirken; yürütme organının bir genelge yoluyla anayasal hak ve özgürlükleri kısıtlamasının hukuka aykırı olduğu vurgulandı.

Bu genelge, açıkça hukukun ve anayasanın üstüne basarak barışçıl gösteri yürüyüşlerini bastırmanın, kolluk şiddetini görünmez kılmanın ve kamuoyunun gerçeğe erişimini engellemenin bir aracıydı. Aynı zamanda yürütmenin haddini aşarak yasamanın görev alanına giren bir konuda söz söylemesi, özellikle yurttaşın temel hak ve özgürlüklerini kısıtlayan bir müdahaleye kalkışması kabul edilebilir bir durum değildir” ifadelerini kullandı.

Bülbül, “Bu karar, yalnızca bir genelgenin iptali değil, aynı zamanda anayasanın, hukuk devletinin ve yurttaşın temel haklarının yeniden teyidi ve iktidarın hukuksuzluğunun tescilidir. Kolluk muamelelerinin şeffaflıkla denetlenmesi ve hak ihlallerinin delillendirilmesi bir yükümlülük değil, hukuk devleti ilkesi gereği bir zorunluluktur” değerlendirmesini yaptı.