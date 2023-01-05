CHP'li Bülent Tezcan'dan terör soruşturmasına ilişkin sert tepki: 'Çöktürmeyeceğiz'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, İBB'ye yönelik terör soruşturmasına ilişkin, “Erdoğan, ‘İstanbul’u kaybeden Türkiye’yi kaybeder’ demişti. Türkiye’yi kaybetmemenin tek yolunun İstanbul’a çökmek olduğuna inanıyor. Önce İstanbul’a, sonra Türkiye’ye çökmek istiyor” dedi.

cumhuriyet.com.tr
05 Ocak 2023 Perşembe, 15:28
CHP'li Bülent Tezcan'dan terör soruşturmasına ilişkin sert tepki: 'Çöktürmeyeceğiz'
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik terör soruşturmasına ilişkin bugün sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Tezcan yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın söylediği “İstanbul’u kaybeden Türkiye’yi kaybeder” sözünü anımsattı.

Tezcan paylaşımında şunları kaydetti:

“Erdoğan, ‘İstanbul’u kaybeden Türkiye’yi kaybeder’ demişti. İstanbul’u kaybetti, Türkiye’yi de kaybediyor. Türkiye’yi kaybetmemenin tek yolunun İstanbul’a çökmek olduğuna inanıyor. Önce İstanbul’a, sonra Türkiye’ye çökmek istiyor. İstanbul’a da Türkiye’ye de çöktürmeyeceğiz.”


CHP Bülent Tezcan ibb istanbul büyükşehir belediyesi AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan

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