CHP’li Bulut, yangın üzerinden eleştirilen Ersoy’un karnesini çıkarttı:

Yayınlanma: 25.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 25.01.2025 - 04:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Bolu’da çıkan yangın sonrası “yetki” tartışmasına taraf olan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un bakanlık karnesini çıkardı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildiğinden beri iktidarın özel sektörden gelen isimleri bakan yaptığını söyleyen Bulut “Başbakanlığı döneminde ‘Ülkemi pazarlamakla mükellefim’ diyen Erdoğan, yeni sistemle bakanlıklara sektör temsilcilerini oturtmaya başladı. Erdoğan’dan başka kimseye hesap vermedikleri için bu durum iktidar arasında bile rahatsızlık yarattı” dedi.

“Tüccar zihniyeti ile bakanlık yönetilirken yaşanan tek skandal Kartalkaya faciası değildi” diyen Bulut, “Tek bir yetkili dahi istifa etmedi. Bir kişi görevden alınmadı. Ölen öldüğüyle kaldı” ifadelerini kullandı. Bulut, Ersoy’un bakanlık dönemine ilişkin şu olayları anımsattı:

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