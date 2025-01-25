CHP’li Bulut, yangın üzerinden eleştirilen Ersoy’un karnesini çıkarttı:
Bulut: “Tek bir yetkili dahi istifa etmedi. Bir kişi görevden alınmadı. Ölen öldüğüyle kaldı.”
CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Bolu’da çıkan yangın sonrası “yetki” tartışmasına taraf olan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un bakanlık karnesini çıkardı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildiğinden beri iktidarın özel sektörden gelen isimleri bakan yaptığını söyleyen Bulut “Başbakanlığı döneminde ‘Ülkemi pazarlamakla mükellefim’ diyen Erdoğan, yeni sistemle bakanlıklara sektör temsilcilerini oturtmaya başladı. Erdoğan’dan başka kimseye hesap vermedikleri için bu durum iktidar arasında bile rahatsızlık yarattı” dedi.
“Tüccar zihniyeti ile bakanlık yönetilirken yaşanan tek skandal Kartalkaya faciası değildi” diyen Bulut, “Tek bir yetkili dahi istifa etmedi. Bir kişi görevden alınmadı. Ölen öldüğüyle kaldı” ifadelerini kullandı. Bulut, Ersoy’un bakanlık dönemine ilişkin şu olayları anımsattı:
YANAN OTELİN SAHİBİ
- “Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın düzenlediği, Formula 1 yarışlarının yapıldığı İstanbul Park ihalesini ‘sahte kefalet senediyle’ bir holdinge verilerek 4 milyar TL’lik kamu zararı oluştuğu yönündeki iddialara sessiz kaldı.
- Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) bütçesinden, Rusya pazarında faaliyet gösteren üç tur operatörüne, mayıs ayı boyunca charter uçuşlarını iptal etmemeleri karşılığında birer milyon dolar “hibe” etti.
- Yunan işgali altındaki Muğla Keçi Adası’ndaki Yunan Oteli H Hotel Pserimos Villas’ı sahibi olduğu ETS TUR vasıtasıyla pazarladı.
- Ülke turizmini yurtdışında marka yapmayı amaçlayan TGA’ya atanan isimler arasında Kartalkaya’da yanan otelin sahibi Halit Ergül var.
- Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan’ın danışmanlığını yaptığı uzun metraj filme; bakanlığa bağlı Sinema Genel Müdürlüğü’nden 1 milyon TL destek verildi.
- Mütevelli Heyeti Başkanlığı’nı Ersoy’un yaptığı Yunus Emre Vakfı’nın sahte şirketler üzerinden naylon faturalarla zarara uğratıldığı iddialarına ilişkin soruşturma sürüyor.”
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