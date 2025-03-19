CHP’li Bulut’tan İmamoğlu’nun gözaltısına tepki: ‘Milyonların önünde durulamaz’

Yayınlanma: 19.03.2025 - 11:54

Güncelleme: 19.03.2025 - 11:54

CHP'li Bulut, İmamoğlu’nun gözaltına ilişkin Cumhuriyet’e konuştu. Yargının siyasallaştırıldığını söyleyen Bulut “Hukuk yok, siyasallaştırdıkları yargı eliyle, adliye koridorlarında siyaseti dizayn ediyorlar. Diploması hukuksuzca iptal edilen, milyonlarca vatandaşın oylarıyla 2 kez seçilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşları gözaltına alındı. Bu gözaltılar halkın iradesine, demokrasiye, hukuk devletine yapılan bir darbedir. Saray’ın hukuksuzluklarına teslim olmayacağız, her bir üyemizle bu hukuksuzluğa direneceğiz” dedi. İktidarın aciz bir duruma geldiğini söyleyen Bulut “Öyle acziyet ve tükenmişlik içindeler ki İstanbul’da metroları kapatıyorlar; toplantı, gösteri ve basın açıklamasını yasaklıyorlar.

Ne yaparsanız yapın demokrasi isteyen, iradesine sahip çıkan milyonların önünde duramayacaksınız. Halk, iradesine de demokrasiye de sahip çıkacak” ifadelerini kullandı.