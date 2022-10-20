CHP'li Burhanettin Bulut: Şehir hastanelerine toplam 46 milyar 662 milyon TL ödenecek
CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, “Şehir hastaneleri iliğimizi sömürüyor. 2023'te hastanelerin hizmet alımı suretiyle sunduğu hizmetler başlığında şirketlere 18 milyar 946 milyon TL, şehir hastaneleri yatırımlarının kullanım bedeli başlığında 27 milyar 716 milyon olmak üzere toplam, 46 milyar 662 milyon TL ödenecek” dedi.
2021 yılı bütçesi şehir hastanelerine ayrılan bütçenin nasıl bir kara delik olduğunu göstermişti. Şehir hastanelerine bugüne kadar 18 milyar TL ödendiği, 2023 yılına kadar 60.28 milyar TL daha harcanacağı ortaya çıkmıştı.
CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, bütçe teklifi içinde şehir hastanelerine ayrılan bütçeye ilişkin açıklama yaptı.
Bulut, şehir hastanelerine toplam 46 milyar 662 milyon TL ödeneceğini belirtti.
Bulut'un paylaştığı tabloya göre; şehir hastanelerinin hizmet alımı suretiyle sunduğu hizmetler başlığı için 2022 yılında 8 milyar 177 milyon TL ayrılırken, 2023 bütçesinde bu rakam 18 milyar 946 milyon TL'ye çıkarıldı. Şehir hastaneleri yatırımlarının kullanım bedeli başlığı için 2022 yılında 17 milyar 649 milyon TL ayrılırken, 2023 bütçesinde ise 27 milyar 716 milyon TL ‘ye yükseltildi.
"ŞEHİR HASTANELERİ İLİĞİMİZİ SÖMÜRÜYOR"
Bulut'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
- Şehir hastaneleri iliğimizi sömürüyor. 2023’te hastanelerin hizmet alımı suretiyle sunduğu hizmetler başlığında şirketlere 18 milyar 946 milyon TL, şehir hastaneleri yatırımlarının kullanım bedeli başlığında 27 milyar 716 milyon olmak üzere toplam, 46 milyar 662 milyon TL ödenecek.
Şehir hastaneleri iliğimizi sömürüyor.— Burhanettin Bulut (@eczburhan) October 20, 2022
2023'te Hastanelerin Hizmet Alımı Suretiyle Sunduğu Hizmetler başlığında şirketlere 18 milyar 946 milyon, Şehir Hastaneleri Yatırımlarının Kullanım Bedeli başlığında 27 milyar 716 milyon olmak üzere toplam, 46 milyar 662 milyon TL ödenecek. pic.twitter.com/jlscQ8Lv35
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