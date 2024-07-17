CHP'li büyükşehir belediyelerinin ilk 100 günlük performansı değerlendirildi

Yayınlanma: 17.07.2024 - 12:33

Güncelleme: 17.07.2024 - 13:34

Kamu Teknoloji Platformu, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası sosyal belediyecilikte ilk 100 günde en iyi çıkış yapan 5 CHP'li büyükşehir belediyesine dair bir rapor hazırladı.

Raporda, sosyal belediyecilik anlayışını ön planda tutarak yurttaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik projeleri hayata geçiren ve bu alanda en iyi çıkış yapan ilk 5 CHP'li büyükşehir belediyesini sıraladı.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZİRVEDE

KTP’nin değerlendirme kriterlerine göre birinci sıra, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin oldu. İkinci sırada Ankara Büyükşehir Belediyesi, üçüncü sırada Mersin Büyükşehir Belediyesi, dördüncü sırada İzmir Büyükşehir Belediyesi yer alırken beşinci sırayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi paylaştı.

Kamu Teknoloji Platformu Başkanı Çağrı Işıklıoğlu, rapor hakkında yaptığı açıklamada, "Belediyelerin performansını değerlendirirken yapılan çalışmaları Kadın, Çocuk, Genç, Engelli, Emekli/Yaşlı, Çiftçi, Sokak Hayvanları ve Diğer Sosyal Çalışmalar olarak kategorize ettik. Bu kategorilerde yapılan projelerin kapsamını, yenilikçi yaklaşımlarını ve vatandaşlara sağladığı doğrudan faydaları göz önünde bulundurarak değerlendirmeler yaptık" ifadelerini kullandı.

''SOSYAL BELEDİYECİLİK GENİŞ ÖLÇÜDE DESTEKLENDİ''

Çağrı Işıklıoğlu, "Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP), 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde Türkiye genelinde %37,8 oy alarak birinci parti olması, CHP'nin sosyal devlet ve sosyal belediyecilik iddiasının toplum tarafından geniş ölçüde desteklendiğini göstermektedir.

Bu nedenle Kamu Teknoloji Platformu olarak bu iddianın ve vaatlerin gerçekleştirilme düzeyini objektif kriterlerle değerlendirerek kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bu çalışmayı ortaya koyduk” dedi.

Başkan Işıklıoğlu, raporu sosyal medya hesabından duyururken “Kamu Teknoloji Platformu olarak, sosyal belediyecilik çalışmalarında yerel yönetimlerin performansını değerlendirmeye devam edeceğiz ve bu alanda yapılan başarılı çalışmaları kamuoyu ile paylaşacağız” ifadelerine yer verdi.