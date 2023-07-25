CHP'li Celal Yalçın adaylığını açıkladı

Yayınlanma: 25.07.2023 - 18:37

Güncelleme: 25.07.2023 - 18:37

CHP Ataşehir İlçe Başkan Celal Yalçın, ilçe merkezinde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"29 Aralık 2019’da göreve geldik. Daha sonra bir pandemi süreci yaşadık. Çok sayıda partili örgüt emekçimizi kaybettik. Hepsine Allah’tan rahmet diliyorum. Bu örgüt pandemi sürecinde bile kapı kapı dolaşıp yardım dağıttı. Örgütümüz telefondan ulaşamadığımız üyelerimizin telefonlarını tek tek belirleyip günceledi ve deprem bölgesine yardım toplayarak özveriyle çaşıştı hepsine teşekkür ediyorum. Bu örgüt seçimde 163 bin oy alarak Kemal Kılıçdaroğlu’nu Ataşehir’de birinci yapmıştır. Ataşehir ilçesinin 17 Mahalle Başkanımızımıza büyük özverilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu gün örgütümüzle birliktelik kültürümüzü geliştirdik. İlçe binamızın bize kazandıran Parti emekçilerimize, önceki dönem İlçe Başkanımız Hakkı Altınkaynak ve Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Partimiz bu günlerde sancılı bir dönem geçiriyor. 25 Milyon oy olan dürüstlüğün sembolü Kemal Kılıçdaroğlu’nun arkasında dim dik duruyoruz. Önümüzde 8 ay sonra çok önemli bir seçim var. CHP’yi Atamızın mirasına yakışacak şekilde iktidara taşımak istiyoruz. Bu vesile ile CHP Ataşehir ilçe Başkanlığına adaylığımı açıklıyorum."