CHP’li Çelik, partisinin seçim sistemindeki dijital değişimi Cumhuriyet’e anlattı: ‘Sandık sandık inceliyoruz’

Yayınlanma: 04.10.2023 - 04:00

Güncelleme: 04.10.2023 - 04:00

Çelik, kurdukları yeni sistemle seçim sonuçlarını sandık sandık değerlendirme imkânı bulduklarını ve bundan yerel seçimlerde faydalanacaklarını belirtti. CHP’de 14 Mayıs seçimlerinden sonra istifa eden bilgi ve iletişim teknolojilerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Onursal Adıgüzel’in yerine gelen Çelik, Cumhuriyet’in sorularını yanıtladı.

- Göreve geldiğinizden bu yana neler yaptınız?

17 Mayıs’ta da göreve başladım. Bu süreçte CHP’nin mevcut bir seçim sistemi vardı. Buna paralel yeni bir sistem daha kurduk. Eleştirilere kulak vererek alternatif bir sistem kurduk. Yeni sistemde sadece CHP kaynaklarından değil, alternatif kaynaklardan da faydalandık. YSK verileri dışında ilçe örgütlerinden, okul sorumlularından ve Türkiye Gönüllüleri ile STK’lerden gelen verileri aldık. Yani 9 farklı kanaldan beslendik.

- İlk turda Kılıçdaroğlu ‘Öndeyiz’ diye bir paylaşım yapmıştı. Hata neydi?

O gece görevli değildim. Ama seçim veri ekranını sadece okul görevlilerimizden gelen verilerle takip ederseniz Kemal Bey önde gözükür. Çünkü veriyi sadece bir kaynaktan alıyorsanız o sizi yanıltabilir. Bu nedenle alternatifleri artırdık.

- İkinci turda ne yaptınız?

İkinci seçimde sistem iyi çalıştı. Ona takviyeler yapıyoruz ama eksik bir şeyimiz olmadı. Çünkü ikinci seçim için dünyanın dört bir tarafından bize destek vermek isteyen uzmanlar oldu. 28 Mayıs gecesi 18.15’ten itibaren sistemimiz sonuçları tahmin etti. Ben de genel başkanımıza bildirdim.

- Seçim sonrası sonuçlara ilişkin detaylı bir veri analizi yaptınız mı?

CHP hiçbir şey yapmıyormuş gibi yaratılan bir algı var ve bunun kaynağı da yine CHP’nin içi. Oysa biz sistemimizde detaylı analizler bölümü oluşturduk. 192 bin sandık var. Mesela genel başkanımızın hiç oy almadığı sandıkları sistemden ayırabiliyoruz. 286 sandıkta hiç oy almamış. Recep Tayyip Erdoğan da 70 sandıkta hiç oy almamış. Bunun dışında tek sandık bölgeli yerlerde genel başkan yüzde 34, Erdoğan yüzde 65 oy almış. Sekiz ve üstü sandıkların olduğu yerlerde ise genel başkan net kazanıyor. Yani kırsaldan kente geçildiğinde oy verme davranışı Kemal Bey lehine değişiyor. CHP olarak biz esas olarak kırsalda seçim çalışmalarını yürütseydik belki seçim sonucunu değiştirebilirdik.

- Bu verilerden yerel seçimlerde faydalanacak mısınız?

Evet, özellikle kritik yerlerde belediye bizdeyse belediye başkanlarını, değilse parti örgütlerini 15 Ağustos itibarıyla uyarmaya başladık. Yerel seçimde özellikle il bazlı ekranlar yapmaya başladık. Mesela bir yerde büyükşehir belediye meclisine özel bir ekran hazırlıyoruz, bir yerde il genel meclisine göre.

- Seçmendeki güvensizliği nasıl kıracaksınız?

Kamuoyunu bilgilendirmeye çalışıyorum. Siz mutlaka sandığa gidin, gerisini CHP’ye bırakın. Küskünlük CHP örgütlerinde değil. Seçmenimizde bir küskünlükten söz ediliyor. Katılım yüksek olursa yerel seçimlerde başarılı olacağımızı düşünüyoruz. Biz şu anda seçime hazırız. CHP’deki dijital dönüşümü de tamamlamak üzereyiz.