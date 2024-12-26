CHP'li Demir'den pestisit kalıntıları nedeniyle Avrupa'dan dönen tarım ürünleriyle ilgili araştırma önergesi

Yayınlanma: 26.12.2024 - 10:57

Güncelleme: 26.12.2024 - 10:57

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, pestist kalıntıları nedeniyle tarım ürünlerinin ihraç edilememesiyle ilgili TBMM Başkanlığı’na araştırma önergesi verdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Demir, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın 2025 yılı bütçe görüşmelerinde pestisit kalıntılarına dair yaptığı konuşmayı eleştirerek şunları kaydetti:

“Daha birkaç gün önce, Türkiye’den Slovakya’ya ihraç edilen mandalinalar, Avrupa Birliği standartlarının üzerinde pestisit tespit edildiği gerekçesiyle ülkeye kabul edilmedi. Bakan Yumaklı ise yaptığı konuşmada ihraç edilen ürünlere dair Avrupa Birliği’nden alınan bildirim sayısını yüzde 54 olması ile övündü. Bu ifadeler inanılır gibi değil. Vatandaşa zehir yediriyorlar. Bakanlık ise ne doğru düzgün denetim yapıyor ne de sorumluluk alıyor. Türkiye, pestisit bildiriminde ilk sırada. Bildirimlere konu olan gıda ürünlerinin yarısından fazlası sınırda reddedilerek Türkiye’ye iade edildi. Bu sizce övünülecek bir tablo mu? Geri gönderilen tarım ürünlerinin akıbeti ise belirsiz. Avrupa’nın kabul etmediği ürünler vatandaşlarımıza satılmaya çalışılıyor. AKP’nin yanlış tarım politikaları halk sağlığını etkiliyor.”

"HALK SAĞLIĞINI TEHLİKEYE ATIYOR''

Demir, araştırma önergesinin gerekçesinde şu ifadeleri kullandı:

“Pestisit kalıntıları, zamanla birikerek çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve hamileler pestisit kalıntılarından etkilenen daha hassas gruplardır. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın her yıl yayımladığı faaliyet raporunda; ihracatta bitki sağlığı denetim sayıları, alınan numuneler, numune sonuçlarının kaçının uygunsuz çıktığına dair verileri içermektedir. Buna göre 2021’de 373 bin 204 denetim yapılmış; alınan 14 bin 744 numunenin 772’si olumsuz sonuçlanmıştır. Bu, neredeyse her 6 numuneden 1’inin sorunlu olduğu anlamına gelmektedir. Pestisit kalıntıları sebebiyle Avrupa Birliği’nden geri gönderilen tarım ürünleri hem ülkemizin itibarını zedelemekte hem de geri gönderilen ürünlerin akıbeti bilinmediği için halk sağlığını tehlikeye atmaktadır. Bu sebeple pestisit kalıntısı limitin üzerinde olan tarım ürünlerinin üretiminin engellenmesi gerekmektedir.”











