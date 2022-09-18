CHP’li Deniz Yavuzyılmaz'dan Çanakkale Köprüsü için suç duyurusu

18 Eylül 2022 Pazar, 12:25

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Çanakkale Köprüsü'nün yapımında kamu zararının 306 milyon 819 bin 90 Euro olduğunu iddia etti.

Suç duyurusunda bulunduğunu açıklayan Yavuzyılmaz, "AK Parti tarzı yap-işlet-devret hilesi. Çanakkale Köprüsü işinin yapım süresinin, şirkete ek işletme süresi verilecek şekilde mevzuata aykırı başlatıldığını yapıldığını tespit ettik. Kamu zararı: 306.819.090 Euro! Suç duyurusunda bulundum!" dedi.

Yavuzyılmaz'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği suç duyurusu dilekçesinde şu ifadelere yer verildi:

“Çanakkale Köprüsü yapım işi, yapım süreci başlangıcının mevzuata aykırı olarak, şirket lehine ek işletme süresi verilmesini temin edecek şekilde düzenlenmesi ve uygulama sözleşmesinin yürürlüğe girmesinin görevli şirket kusuru nedeniyle gecikmesine rağmen sözleşmede öngörülen yaptırımların uygulanmaması neticesinde oluşturulan toplam 306.819.090 Euro tutarındaki kamu zararı.”