1915 Çanakkale Köprüsü bayram dönüşünde boş kaldı

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde tatilciler dönüşe geçti ama Çanakkale Köprüsü yine de boş kaldı.

cumhuriyet.com.tr
17 Temmuz 2022 Pazar, 18:07
1915 Çanakkale Köprüsü bayram dönüşünde boş kaldı
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9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde dönüşe geçen tatilciler, 45 bin araç garantisi verilen dünyanın en uzun asma köprüsü 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçişlerini sürdürürken, köprünün boş kaldığı gözlendi. 

Bayram tatillerini Kuzey Ege sahillerinde geçiren tatilciler, yarın başlayacak mesai öncesinde evlerine dönmek üzere yollara koyuldu.

Çanakkale Boğazı geçişinde tatilcilerin bir bölümü, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü, bir bölümü ise feribotları kullanmayı tercih etti.


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