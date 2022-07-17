1915 Çanakkale Köprüsü bayram dönüşünde boş kaldı

17 Temmuz 2022 Pazar, 18:07

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde dönüşe geçen tatilciler, 45 bin araç garantisi verilen dünyanın en uzun asma köprüsü 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçişlerini sürdürürken, köprünün boş kaldığı gözlendi.

Bayram tatillerini Kuzey Ege sahillerinde geçiren tatilciler, yarın başlayacak mesai öncesinde evlerine dönmek üzere yollara koyuldu.

Çanakkale Boğazı geçişinde tatilcilerin bir bölümü, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü, bir bölümü ise feribotları kullanmayı tercih etti.