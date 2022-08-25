Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili soruları yanıtsız bıraktı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, HDP İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili verdiği soru önergelerini yanıtsız bıraktı.
Kamu özel işbirliği (KÖİ) projeleriyle ilgili garantiler konusunda “hassas” davranan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili sorulara yanıt vermedi.
HDP İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya, Bakan Adil Karaismailoğlu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, şu sorulara yanıt istedi: “1915 Çanakkale Köprüsü’nden açıldığı günden bugüne kadar kaç araç geçişi sağlanmıştır? Açıldığı günden bugüne kadar 1915 Çanakkale Köprüsü’nden toplam kaç TL’lik gelir elde edilmiştir? İlgili köprüyü işleten firmaya bugüne kadar toplam ne kadar ücret ödenmiştir?” Karaismailoğlu önergeye KÖİ projelerine ilişkin hemen hemen her soruya verdiği aynı yanıtı verdi. Yanıtta, “YİD projelerinde tüm iş ve işlemler mevzuatına uygun olarak uygulama sözleşmelerinde yer alan hükümler çerçevesinde yürütülmektedir” denildi.
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