CHP'li Emir gündeme getirdi: 'Örtülü ödeneğin başına FETÖ'cüyü atadılar'

Yayınlanma: 28.02.2025 - 17:18

Güncelleme: 28.02.2025 - 17:49

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasını taşıyan atama kararları dün Resmi Gazete’den yayımlandı. Kararlarla; Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı’na eski AKP Bitlis Milletvekili Vedat Demiröz ile Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağrı Erhan getirildi. Prof. Dr. Erhan’a ayrıca büyükelçi ünvanı da verildi.

‘FETÖ’NÜN DİZİNİN DİBİNDE OTURAN DEMİRÖZ’

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına getirilen yeni isimlere ilişkin dün TBMM’de yaptığı basın açıklamasında CHP Ankara Milletvekili Murat Emir açıklamalarda bulundu. Emir, iki isminde FETÖ’yle iltisaklı olduğunu belirterek; “Cumhurbaşkanlığı iki tane atama yaptı, iki kişiyi atadı. Birisi Vedat Demiröz, eski milletvekili tanıyoruz kendisini ve kendisi çok kritik bir göreve atandı: Örtülü ödenekten sorumlu danışman olacak. Peki, kim bu Vedat Demiröz? Vedat Demiröz işte bu 2012 yılında FETÖ’nün dizinin dibine oturan Vedat Demiröz. İşte sizin FETÖ ile mücadeleniz, işte sizin FETÖ ile açtığınız sahte savaş, sahte devleti FETÖ'den temizleme gayretiniz. Siz FETÖ ile hep ortaktınız ve ortaklığınızı asla bitiremediniz” dedi.

‘TENCERE YUVARLANDI KAPAĞINI BULDU’

“Diğer bir atama daha da bir garip, Prof. Dr. Çağrı Erhan...” diyen Emir; “Erhan’ın cevaplayamadığı sorular var geçmişinde. Kendisi David Keynes olarak bilinen ama asıl adı Alparslan Demir olan ve ByLock'u kuran kişiyle ev arkadaşı. Diyor ki: ‘Diğer evde -ayrıldığı evi kastediyor- Çağrı Erhan, TRT eski Haber Dairesi Başkanı Ahmet Böken, kaçak olarak İngiltere’de yaşayan Bugün TV Genel Yayın Yönetmeni Tarık Toros vardı.’ Bir ev düşünün, o evde 5 kişi yaşıyorlar. Şimdi FETÖ’nün Birleşmiş Milletler nezdinde iletişimini yürüten bir kaçak Talip Aydın, Bylock’un kurucusu Alparslan Demir, eski TRT Haber Dairesi Başkanı Ahmet Böken, bugün kaçak, zamanın Bugün TV Genel Yayın Yönetmeni Tarık Toros ve diğeri Çağrı Erhan... Erhan Cumhurbaşkanı’nın danışmanlığına atandı. Tencere yuvarlandı, kapağını buldu” ifadelerini kullandı.