CHP'li Engin Altay’dan AKP’ye: Vatandaşın etini, yumurtasını, ekmeğini çalmışsınız

Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 18:06

Güncelleme: 25 Ocak 2023 - 18:30

CHP'li Engin Altay, bugün TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, 2 bin 826 lira olan 2021 yılı asgari ücretiyle 8 bin 506 liralık günce asgari ücretin alım gücünü kıyasladı.

Altay, şunları söyledi:

“VATANDAŞIN ETİNİ, YUMURTASINI, EKMEĞİNİ ÇALMIŞSINIZ”

“Sayın Erdoğan, ‘En düşük emekli maaşı 5 bin 500 lira, asgari ücret 8 bin 506 lira, memura da yüzde 30 zam yaptık, maşallah kimseyi enflasyona ezdirmedik’ dedi. Ama millet, inim inim enflasyonun altında ezildi. Tam 2 yıl önce, Ocak 2021’de asgari ücret 2 bin 826 liraydı, şimdi 8 bin 506 lira yaptık. O asgari ücretle bin 990 tane ekmek alınıyordu, şimdi bin 701 tane alınıyor. 289 ekmek kayıp. O asgari ücretle 3 bin 139 yumurta alınıyordu, 8 bin 506 lirayla 2 bin 762 yumurta alınıyor. 377 yumurta nerede? 2 bin 826 lira asgari ücretle 54 kilo dana eti alınıyordu, şimdi 8 bin 506 lirayla 37 kilo dana eti alınabiliyor. 17 kilo et kayıp. Vatandaşın etini, yumurtasını, ekmeğini çalmışsınız.

“EYT’LİLER SABRIN SON SINIRINDA”

EYT’liler, sabrın son sınırında. Temmuz ayında Tayyip Bey, ‘1 Ekim’de Meclis’e getiriyoruz’ dedi. 4 ay geçti Tayyip Bey, niye getirmiyorsun? ‘Getir, bir saatte çıkaracağız’ dedik. ‘Hayır, bekleyelim, seçime yakın getirelim de bize bir faydası olsun.’ Olmaz, olmaz. Hiç kimse artık bu seçim rüşvetlerini yemez. Dün de ‘Emeklilikte yaş sınırını çözdük’ dedi. Ne çözüldü? Kafanızda, getirin, dört aydır niye bekliyorsunuz? 2 buçuk milyon hane uyku uyumuyor. Tayyip Bey, önce bir esti gürledi, ‘Vermem’, ‘bu iki maaş, yan gelip yat’ dedi. Toplum örgütlenince paşa paşa getireceksiniz tabii. Getirmezseniz 110 gün sonra biz hallederiz ama 110 gün beklemeye de tahammülü yok EYT’lilerin.

“KUR KORUMALI MEVDUATA MİLYARLARI BULUYORSUNUZ DA DUL VE YETİMLERE NİYE BULMUYORSUNUZ”

Bir mağduriyet daha var. O da staj mağdurları. Bir haksızlık var. Koskoca bakansın ama Meclis adına konuşamazsın. Staj mağdurlarının sorunlarını çözecek olanda, EYT’yi çözecek olan da Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir ve çözülecektir. Dul ve yetim aylığıyla geçinenler var bu memlekette hem de sayıları azımsanmayacak kadar fazla. 2 bin 300, 2 bin 500, 2 bin 700 lira alıyorlar. Bir teyzemizi düşünün, bu teyzemizi 2 bin 700 lirayla geçinmeye mahkum eden bir devlete sosyal devlet denir mi? 60 yaşındaki bir teyzemize ya da bir yetime ‘2 bin 400 lirayla geçin’ diyen bir devlete adil devlet denir mi? Kur korumalı mevduata milyarları buluyorsunuz da dul ve yetimlere niye bulmuyorsunuz?

“EYT’Yİ HEMEN BEKLİYORUZ, YARIN BEKLİYORUZ”

EYT’yi hemen bekliyoruz, yarın bekliyoruz. Dul ve yetim aylıklarında iyileştirmeyi hemen istiyoruz. Getirin geçirelim. Milletin sorunlarına bu kadar duyarsız kalmanıza da millet, 14 Mayıs’ta gerekli cevabı ‘Yeter, söz milletindir’ deyip verecektir, hiç şüpheniz olmasın.”