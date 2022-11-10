CHP'li Engin Özkoç'a Erdoğan'a hakaretten tazminat cezası

10 Kasım 2022 Perşembe, 15:23

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın yaptığı açıklamaya göre, davalı CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç partisinin 9 Ocak'ta yapılan Kocaeli İl Danışma Toplantısı'nda Erdoğan'a yönelik ithamlarda bulundu.

Bunun üzerine, Erdoğan'ın avukatları, Özkoç'un aleyhine Ankara 27. Asliye Hukuk Mahkemesinde tazminat davası açtı.

Bugün görülen duruşmada, davalı Engin Özkoç, Erdoğan'ın "kişilik haklarına saldırıda bulunduğu" gerekçesiyle 30 bin lira manevi tazminata mahkum edildi.