CHP'li Engin Özkoç'tan 'Altılı masa adayını ne zaman açıklayacak?' sorusuna yanıt

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 16:13

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 16:16

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"OCAK AYINDAN SONRA..."

Özkoç, Millet İttifakı'nın adayının ne zaman açıklayacağına ilişkin, "Biz bir takvim açıkladık. Ayın 30'unda 6'lı masa tekrar bir araya gelecek. Bir sunum gerçekleştirilecek. Ocak ayından sonra da adayı açıklayacaklar" dedi.

"6 NİSAN'DAN ÖNCE OLACAK HER SEÇİME 'EVET DERİZ' DEDİK"

Özkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim tarihi için 14 Mayıs'ı işaret etmesiyle ilgili de "Biz kararımızı net olarak açıkladık. 6 Nisan'dan önce olacak her seçime 'Evet deriz' dedik. Şimdi onlar kendileri için bir seçim tarihi belirliyor. Nasıl çıkartmak istiyorlarsa öyle çıkartacaklar" diyerek yanıt verdi.

NE OLMUŞTU?

Bugün partisinin grup toplantısında konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, kürsüde Adnan Menderes'i ve 14 Mayıs 1950 seçimlerini hatırlatarak, "Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün, altılı masa diyerek karşımıza çıkan darbe şakşakçılarına 'yeter' diyecektir" sözleriyle açıkça seçim tarihi mesajı vermişti.

Erdoğan, şöyle konuşmuştu:

"Rahmetli Menderes, 14 Mayıs 1950'de 'Yeter, söz milletindir' diyerek seçime girmiş ve büyük bir zaferle çıkmıştır. Söz de karar da milletindir diyerek 2023'te milletimizin desteğine talibiz. Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün, altılı masa diyerek karşımıza çıkan darbe şakşakçılarına, kifayetsizlere 'yeter' diyecektir. Sözü de kararı da geleceğini de millete bırakmak istemeyenlere rağmen Türkiye Yüzyılı'nı başlatacağız."