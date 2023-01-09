CHP'li Erdoğan Toprak'tan Sinan Ateş suikastına ilişkin değerlendirme
Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş’in Ankara’da öldürülmesine ilişkin soruşturmada tutuklu sayısı 13’e çıktı. CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak ise Ateş suikastı için “Susurluk” benzetmesi yaptı.
Toprak, dün haftalık değerlendirme raporunu yayımladı. Ateş suikastının bir ayağının suç çetelerine, diğer ayağının ise iktidar ittifakına ulaştığına dikkat çeken Toprak, “Bir ayağı da siyaset ve güvenlik güçlerine, yargıya bulaşan bu süreçte iktidarın suskunluğu, çürümenin ve devletteki tahribatın vahim boyutlarını sergiliyor” dedi.
(Erdoğan Toprak)
‘MANİDAR SESSİZLİK’
Toprak, şu ifadeleri kullandı:
“Türkiye, devlet-mafya-siyaset üçgeninin açığa çıkmasını beraberinde getiren ‘Susurluk olayı’ benzeri yeni bir tablo ile karşı karşıya. Bu suikastın ardından ortaya çıkan ilişkiler ağı, İstanbul’dan Ankara’ya, organize suç örgütlerinden para karşılığı cinayet şebekelerine ve nihayet siyasi iktidar bağlantılarına uzanan bir yapılanmanın varlığını gösterdi. Bu eylemi planlayan, talimatını veren, gerçekleştiren ve failleri koruyan bir yapının suikastın arkasında yer aldığının ortaya çıkması, yaşananları basit bir cinayet veya siyasi hesaplaşma olmasının çok ötesine taşımaktadır. İktidar ittifakının sessizliği manidar.”
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