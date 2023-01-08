Ümit Özdağ'dan partisine 'Sinan Ateş' talimatı: 'Yerli ve milli katil kim?'

Yayınlanma: 08.01.2023 - 17:23

Güncelleme: 08.01.2023 - 17:23

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara'da silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş ile ilgili parti il başkanlıklarına talimat verdi.

Sosyal medya hesabından çağrıda bulunan Özdağ, Sinan Ateş'in yer aldığı ve üzerinde "Bir Türk milliyetçisini torbacılara vurdurtan 'yerli ve milli' katil kim?" yazılı afişin tüm parti il binalarına asılmasını istedi.

Özdağ'ın çağrısı şöyle:

"Zafer Partisi il başkanları, Doç. Dr. Sinan Ateş’i alçakça bir pusu ile uyuşturucu tacirleri ve torbacılara vurduran katiller ve azmettiricileri hapishaneye girene kadar bu afişi il binalarınıza asın. ?"

Ülkü Ocakları'nın eski genel başkanı Sinan Ateş, Ankara'nın Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde 30 Aralık'ta bir binadan çıktığı sırada, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Saldırıda Ateş hayatını kaybetmişti. Cinayetle ilgili olarak toplam 13 kişi tutuklandı.