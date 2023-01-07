CHP'den AKP'ye göndermeli Sinan Ateş mesajı

Yayınlanma: 07.01.2023 - 23:14

Güncelleme: 07.01.2023 - 23:14

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 150 gencin partiye üye yapıldığı CHP Gençlik Şöleni'nde konuşan CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, “Cumhuriyet Halk Partisi’ne katılmak vatan borcu demek. Biz bir ülke için mücadele ediyoruz o yüzden aramızdaki ilişkiye yoldaşlık ilişkisi diyoruz. Şimdi seçimler yaklaşırken izim 6’lı masanın kavga etmesinden medet umuyorlar. Bizim kendi aramızda tartışmamızdan medet umuyor. Bizim partimizde isimlerin bir şeylere aday gösterilmesi bu partinin zenginliğidir ama bu parti genel başkanını kabul eder. Belediye başkanlarımızın, milletvekillerimizin de lideri Kılıçdaroğlu’dur." diye konuştu.

“ANKARA’NIN GÖBEĞİNDE KATLETMEYİZ”

Karabat, Kocaeli Barış Gazetesi'nden Merve Dişli'nin haberine göre, konuşması sırasında iktidara gönderme yaparak Sinan Ateş cinayetine ilişkin şunları kaydetti:

"Biz onlar gibi geleceği olan kardeşlerimizi Ankara’nın göbeğinde katletmeyiz. Bunların vizyonu size millet bahçesinde kek vermek oldu. AKP iktidarının vizyonu dar, size utanç vaat etti, işsizlik vaat etti. Ama biz vaat ettiğimiz her şeyde doğru ve güçlü olduğumuz için onları yapar hale geldiler. Hakaretler karşısında sizlere tutuklama vaat ettiler. Biz size fikir özgürlüğü vaat ediyoruz. CHP iktidarı aynı zamanda kardeşliktir.”

NE OLMUŞTU?

Ankara'da eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş ve arkadaşı Selman Bozkurt, 30 Aralık'ta, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde motosikletli şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan Sinan Ateş, olay yerinde hayatını kaybetti, arkadaşı Bozkurt ise omzundan vurularak yaralandı.

Cinayetle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, cinayetin azmettiricisi olduğu öne sürülen Doğukan Çep'in de aralarında bulunduğu 13 kişi tutuklandı.

2'Sİ ÖZEL HAREKAT POLİSİ, 1'i MHP İL YÖNETİCİSİ

Tutuklulardan 2'sinin özel harekat polisi olduğu, 1'inin ise MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk olduğu öğrenilmişti.