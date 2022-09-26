CHP'li Gamze Taşcıer: 'Düzensiz göçün çaresi de bizde'
Elazığ’da esnafın sorunlarını dinleyen CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, "Türkiye’de düzensiz göç sorununun en gerçekçi ve en kapsamlı çözümü CHP’de” dedi.
CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, partisinin saha çalışmaları kapsamında Elazığ’da esnafın sorunlarını dinledi.
Telefon satışı yapan bir firmanın çalışanı, “Suriyeliler kaçak getirdikleri cihazları satıyor, aynı telefonu 8-9 bin liraya veriyor. Benim sattığımda vergi var, onunkinde yok” şikâyetini dile getirdi. Taşcıer, “İktidar kaçak insan girişlerini denetlemediği gibi kaçakcılığı da görmezden geliyor. Türkiye’de düzensiz göç sorununun en gerçekçi ve en kapsamlı çözümü CHP’de” dedi.
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