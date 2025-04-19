CHP’li gençlerin 'Adalet Yürüyüşü' sürüyor!

Yayınlanma: 19.04.2025 - 10:41

Güncelleme: 19.04.2025 - 10:41

Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'nda 16 Nisan 2025 Çarşamba günü başlatılan 'Ekrem İmamoğlu için Adalet Yürüyüşü' devam ediyor. CHP’li gençler, Yozgat’ın Sarıkaya ilçesine ulaştı.

Öte yandan Adalet Yürüyüş’ü yapan gençlere tutuklu bulunan İBB Başkan, CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu da mesaj gönderdi.

SARIKAYA İLÇESİNE ULAŞTILAR

Yozgat’a kadar devam edecek 'İmamoğlu için adalet' yürüyüşüne katılanlar Yozgat’ın Sarıkaya ilçesine ulaştı.

Gençlere eşlik eden CHP İl Başkan Yardımcısı Avukat Niyazi Ünalmış, “Yorulduk mu evet, biraz ama yorulmak yok. Fiziki yorgunluklar geçecek, ama mücadele devam edecek. Biz de mücadele ediyoruz. Şu an da Sarıkaya’ya doğru ilerliyoruz. Yarın saat 14.00’te mitingde buluşuyoruz” ifadelerini kullandı.