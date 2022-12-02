CHP'li Gök, Soylu'ya cin çıkarma ve büyü faaliyetlerini sordu

02 Aralık 2022 Cuma, 04:00

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, cin çıkartma ve büyü bozma adı altında ülke genelinde yapılan faaliyetleri Meclis gündemine taşıdı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Gök, “eğitim” adı altında cin çıkarma, büyü bozma gibi uygulamaların yapılmasına karşı hangi tedbirlerin alındığını sordu. Gök, “İslam dininde yeri olmayan bu uygulamalara inandırılarak veya zor kullanılarak maruz bırakılan yurttaşlarımız cinsel tacize, fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kalmakta, ölümlere yol açan faaliyetlere son verilmesi gerekmektedir. 2010-2022 döneminde cin çıkartma, büyü bozma ve benzeri hurafelere yönelik eğitim verdiğini iddia eden kaç kişi tespit edilmiştir?” dedi. Önergeye yanıt veren Soylu, söz konusu suçların “dolandırıcılık” kapsamında değerlendirildiğini belirterek “Meydana gelen olaylara ilişkin soruşturmalar, adli süreç içerisinde yürütülmektedir” dedi. Verileri ise paylaşmadı.