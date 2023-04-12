CHP’li Gökçe: AKP, ‘128 milyar dolar nerede’ diye sormaya başlayacak

Yayınlanma: 12.04.2023 - 13:57

Güncelleme: 12.04.2023 - 13:57

CHP Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı AKP Seçim Beyannamesi’ne değerlendirdi.

“BİZ SÖYLEDİK ZATEN”

CHP İzmir 2. Bölge 1. sıradan aday olan Gökçen, “Erdoğan sanki 21 yıldır ülkeyi yönetmiyormuş gibi ve bütün yetkileri kendi üzerinde toplamamış gibi dönüp vaat vermeye başladı. Biz de şaşkınız. Ama bir o kadar da şaşkın değiliz, alışkınız. Hatırlayalım. Kredi yurtlar kurumu ile ilgili sorunları dile getirmiştik biz KYK borçlarının ne kadar yükseldiğini gençlerin bundan ne kadar rahatsız olduğunu ve bu yükün altından kalkamadıklarını defalarca anlattık… Hatta biz sileceğiz ödemeyin demiştik ve ondan sonra bir müjde gibi açıklamıştı. Ondan sonra Emeklilikte Yaşa Takılanlar demiştik ondan sonra bu sorunla ilgili bir şey yapmak zorunda kaldı şimdi de kamudan mülakatları kaldıracağız, gençlere internet vereceğiz, vergi indireceğiz, diyor. Yani biz bunları söyledik zaten. Erdoğan’dan şöyle bir soru bekliyoruz artık; ‘128 milyar dolar nerede’ diye sormaya başlarsa biz de şaşırmayacağız” diye konuştu.

“BÜYÜK FARKLA HEZİMET YAŞAYACAKLAR”

Erdoğan’ın, 'İzmir bu defa ben inanıyorum ki sandıklardan bir başka çıkacak' sözlerine ise CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu yanıt verdi. Aslanoğlu, İzmir’de bu seçimlerde de sonucun değişmeyeceğini belirterek “Sayın AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a İzmirlilerin her zaman yaptığı sürprizi yine yapacaklar öyle sandıklardan çok farklı oy beklemesinler bir kez daha büyük farkla hezimet yaşayacaklar” dedi.