CHP'li Gökçe Gökçen'den iktidara 'yeni anayasa' yanıtı: 'Görüşme niyetiyle gelmesinler'

Yayınlanma: 14.11.2023 - 17:19

Güncelleme: 14.11.2023 - 17:22

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay milletvekili seçilen Şerafettin Can Atalay hakkında verdiği tahliye kararını Yargıtay 3. Ceza Dairesi uygulamamış ve AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Bu kararın ardından doğan "hukuk krizi" tartışmaları sürüyor. İktidar cenahından sık sık krizin yeni anayasa ile çözüleceği yönünde açıklamalar geldi.

"YARGITAY BİR HİÇLİK TARİF ETTİ"

Konuya dair Cumhuriyet TV'de açıklamalarda bulunan CHP Adalet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe gökçen, "Anayasa Mahkemesi kararları herkesi bağlar ve bunun istisnası yoktur. Bunun istisnası Erdoğan ya da Yargıtay değildir. Yargıtay AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu ancak onların mevcut mevzuat çerçevesinde yargılanması mümkün değil. Bir hiçlik tarif edildi" diye konuştu.

"BU BİR YAPAY KRİZDİR"

İktidarın genel seçimlerden önce yeni anayasa konusunu gündeme getirmediğini anımsatan gökçen, "Seçime 'Yeni anayasa yapacağız' diyerek gitmediler. Bu kriz yapay krizdir. Bu krizin olmaması için anayasa, mevzuat bize bütün yolları gösteriyor. Yani iktidar 'Anayasanın bana yetki veren maddesini uyguluyorum ama Can atalay'ı serbest bırakacak maddesini uygulamıyorum' diyor. Anayasal sistemi temelinden dinamitleyen bir anlayışla anayasa yapılır mı?" ifadelerini kullandı.

"YARGITAY KİM OLUYOR DA..."

Gökçen, Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyelerini ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u şu sözlerle eleştirdi:

"TBMM kendi yetkisine sahip çıkabilir. Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin hakimleri kim oluyor da TBMM ceza kurulunda Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmemesini eleştiriyor? TBMM'de bir danışma kurulu toplanıp bu yargı krizini konuşabilirdik. AKP'li bazı isimler bile bu konuda eleştirilerini sundu. Ancak Numan Kurtulmuş bu kurulu toplamayı reddetti. O günden itibaren Meclis'te nöbet başlattık, Barolar Birliği'nin yürüyüşüne katıldık. Bu konuyu gündemde tutmaya devam edeceğiz. Ne kadar sivil toplum örgütü ve platform varsa, ne kadar demokrasiye ve hukuka sahip çıkmak isteyen vatandışımız varsa hepsiyle görüşeceğiz. Sokak eylemlerine ve demokratik tüm yollara başvuracağız."

"CUMHURİYETLE HESAPLAŞILIYOR"

İktidarın yeni anayasa yapma çoğunluğuna sahip olmadığını akataran Gökçen, "Anayasa yapma yetkileri de yok. Cumhuriyet'in 100. yılında, ilk üç maddenin değişebileceği ya da aşındırılacağı yeni bir sistemden söz etmek cumhuriyetle hesaplaşmaktır. Anayasayı çiğneyerek anayasa yapılmaz. Anayasa Mahkemesi'nin yetkisini kısıtlayarak yürütme organının yetkilerini arttıracak bir değişiklik teklifi ile, bir görüşme niyetiyle gelmesinler. Bizde buna 'Evet' diyecek göz yok. Diğer partilerin milletvekillerinin de hukuka ve anayasaya sahip çıkacağına inanmak istiyoruz" dedi.