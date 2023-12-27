CHP'li Gökçen ve Bağcıoğlu'ndan, Çetin Doğan'a ziyaret
CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen ve Yankı Bağcıoğlu, 28 Şubat davasında müebbet hapse mahkum edilen emekli general Çetin Doğan'ı cezaevinde ziyaret etti.
Çetin Doğan'ı, Buca ilçesindeki İzmir 1 No'lu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaretlerinin ardından gazetecilere açıklama yapan Yankı Bağcıoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.
Gökçen ise ziyarette hukuki süreci konuştuklarını belirterek, Çetin Doğan'ın cezaevinde kalamayacağına dair bir adli tıp raporunun bulunduğunu, Anayasaya göre "hükümlünün kocaması nedeniyle" cezasının kaldırılması gerektiğini savundu.
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