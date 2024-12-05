CHP’li Gülcan Kış, TBMM’de Köy Kanunu Teklifini eleştirdi: ‘Halkın iradesine darbe vuruluyor’

Yayınlanma: 05.12.2024 - 11:29

Güncelleme: 05.12.2024 - 11:29

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, TBMM Genel Kurulu’nda “Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” üzerine yaptığı konuşmada, teklifin içerdiği anayasaya aykırılıkları ve yerel yönetimlere yönelik müdahaleleri sert bir dille eleştirdi. CHP’li Gülcan Kış, Köy Kanunu teklifinin temel mantığının, yerel yönetimlerin yetkilerini merkeze taşımak olduğunu belirterek bu durumun Anayasa’nın ilgili maddesine açıkça aykırı olduğunu söyledi.

“Bu teklif, yerel idarelerin halkın ihtiyaçlarına göre bağımsız hareket etmesini engellemekte, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na verilen geniş yetkilerle halkın iradesini yok saymaktadır,” diyen Gülcan Kış, yetkilerin merkeze taşınmasının keyfî planlama süreçlerine kapı aralayacağını ifade etti. “Yetkileri neden alıyorsunuz, bu yetkileri kimlere vereceksiniz?” diye soran Gülcan Kış, teklifin şeffaf olmayan bir süreçte hazırlanmasını da eleştirdi.

‘MESLEK ODALARINA MÜDAHALE: 'BAĞIMSIZLIKLARI HEDEF ALINIYOR’

CHP’li Gülcan Kış, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (TMMOB) bağımsız yapısına yönelik müdahalelere dikkat çekerek, bu kuruluşların çevresel talanlara karşı kamu yararını gözeten bir denetim mekanizması olarak çalıştığını vurguladı. “Kaz Dağları’ndan Salda Gölü’ne kadar çevre mücadelesi veren TMMOB’un bağımsız duruşu rahatsızlık yaratıyor. Şimdi ise bu kuruluşlar etkisizleştirilmeye, bakanlıkların alt birimi haline getirilmeye çalışılmaktadır. Bu açıkça Anayasa’ya aykırıdır” dedi. Gülcan Kış, teklifin 9. maddesine dikkat çekerek, meslek odalarının mevzuat hazırlama yetkisinin Bakanlık kontrolüne alınmasının bu kuruluşları tamamen etkisizleştirme girişimi olduğunu belirtti.

YEREL YÖNETİMLERİN YETKİLERİ BUDANIYOR

Belediyelerin ve yerel yönetimlerin yetkilerinin sınırlandırılmasına tepki gösteren Gülcan Kış, seçilmiş belediyelerin planlama yapma haklarının ellerinden alındığını söyledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na geniş yetkiler verilerek yerel yönetimlerin devre dışı bırakıldığını ifade eden Gülcan Kış, “Halkın iradesine dokunanlar er ya da geç bunun hesabını sandıkta verecektir” dedi.

‘KÖYLER BOŞALIYOR, TARIM TÜKENİYOR’

Kırsal kalkınmaya yönelik eleştirilerde bulunan CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Türkiye’nin tarım ülkesi kimliğinden uzaklaştığını belirtti. Artan maliyetler ve yetersiz destekler nedeniyle üreticilerin tarımı bırakmak zorunda kaldığını ifade eden Gülcan Kış, “Türkiye tarım ürünü ithal eder hale gelmiştir. Ancak bu yasa teklifinde tarımı destekleyecek tek bir düzenleme bile bulunmamaktadır” dedi. CHP’li Gülcan Kış, köylerin boşaldığını ve kırsal kesimde umutsuzluğun giderek arttığını vurguladı.

TÜRKİYE ÇEVRE AJANSI ELEŞTİRİSİ

Türkiye Çevre Ajansı’na şirketlerle ortaklık kurma yetkisi verilmesini de eleştiren Gülcan Kış, bu düzenlemenin kamu kaynaklarının rant projelerine aktarılmasının önünü açacağını söyledi. Sayıştay raporlarında çevre politikalarının göstermelik kaldığına dair eleştiriler olduğunu hatırlatan Gülcan Kış, “Ajans çevreyi korumak yerine ticari faaliyetlerin merkezi haline getirilmektedir. Özel şirkete ortaklık yapma yetkisi sınırlandırılmadan bu yapının kamu yararına hizmet edeceğine nasıl güvenebiliriz?” ifadelerini kullandı.

“CHP HALKTAN YANA OLMAYAN BU TEKLİFE KARŞI”

Konuşmasının sonunda CHP’nin teklifin her maddesine karşı olduğunu belirten CHP’li Gülcan Kış, “Halkın yararını önceleyen, yerel yönetimleri güçlendiren, çevreyi ve kırsal kalkınmayı destekleyen bir yönetim anlayışıyla bu teklife karşı çıkıyoruz. Bu teklif, Anayasa’ya aykırı hükümlerle doludur ve rant düzenini tahkim etmeyi amaçlamaktadır. Halktan yana olmayan, rant peşinde koşanların yasası olan bu kanun teklifine ‘Hayır’ diyeceğimizi bir kez daha belirtiyorum” dedi.



