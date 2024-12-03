Sakarya’da sokak hayvanları sorumsuzluğu: Belediyeler köpekleri ormana attı

Yayınlanma: 03.12.2024 - 14:35

Güncelleme: 03.12.2024 - 14:37

AKP yönetimindeki Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Sayıştay raporunda çok sayıda ihlal yer aldı. Sokak hayvanlarına ilişkin ihlallere yer verilen bulgularda, ilgili yasayla “Büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve nüfusu 25 bini aşan büyükşehir ilçe belediyeleri ile diğer belediyelerin, sahipsiz veya güçten düşmüş ya da tehlike arz eden hayvanların korunması ve bakımının yapılması ile rehabilitasyonunun sağlanması amacıyla hayvan bakımevleri kurmasının gerekliliği” anımsatıldı.

Bu kapsamda büyükşehir belediyesinin 2022’de geçici bir hayvan bakımevi açtığı belirtilse de, ilçe belediyelerinin yarısından fazlasında hayvan bakımevi bulunmadığı için büyükşehir belediyesinde bulunan geçici hayvan bakımevinde yoğunluk oluştuğu, kısırlaştırma, tedavi ve bakım gibi hizmetlerde aksamalar olduğuna dikkat çekildi. Hayvanların kaldığı kafeslerin fiziki şartlarının da yetersiz olduğu ifadelere eklendi.

Belediyelerin söz konusu yetersizliği sebebiyle sokakta bulunan köpeklere ilişkin gelen şikayetlerle toplanan köpeklerin yerleştirileceği bir alan bulunamadı. Raporda yer alan “İl içi ve il dışı toplama ekiplerinin küpeli veya küpesiz toplanan köpekleri yasak olmasına rağmen zaman zaman bölge dışı ormanlık alanlar ile yerleşim yerleri içi veya dışına kontrolsüz bir şekilde bırakarak bu sorunun daha çok büyümesine sebep olduğu görülmektedir” ifadeleri dikkat çekti.

‘ODAYLA YAPILAN ANLAŞMA YETERLİ DEĞİL’

Raporda, büyükşehir belediyesiyle Sakarya Veteriner Hekimler Odası’nın, 2023’ün başında tüm ilçeleri kapsayan kısırlaştırılma, işaretleme, rehabilitasyon ve bakım kapsamında tüm ilçeler bazında bir protokol imzaladığı belirtildi. Buna karşın ilçelerin bu protokol kapsamındaki kısırlaştırma faaliyetlerinin çok düşük düzeyde kaldığı ifade edildi.

Raporda, “Aşılama ve kısırlaştırma faaliyetlerinin il genelinde yetersizliğine, bazı ilçe belediyelerinde veteriner hekim biriminin olmamasına, ekipman ve personel eksikliğine, tehlike arz eden köpeklerin kimliklendirme ve kayıt altına alınmalarındaki yetersizliklere, hayvanların toplanması esnasında kamu vicdanını rahatsız edecek şekilde işlem yapıldığına” da dikkat çekildi.

İL HAYVANLARI KORUMA KURULU YALNIZCA 2 KERE TOPLANMIŞ

Tüm bu eksikliklere ve ihmallere karşın yılda en az 4 kere toplanması gereken Sakarya İl Hayvanları Koruma Kurulu, 2022 ve 2023’te yalnızca iki kere toplandı. Söz konusu eksekliğe ilişkin ise raporda, “Kurulca alınan kararların uygulanmasında da kontrol ve denetim zafiyetleri olduğu anlaşılmaktadır. Burada alınan kararlara rağmen özellikle ilçe belediyelerinin uygulamadan kaynaklı sorunları devam etmekte ve herhangi bir düzelme olmadığı görülmektedir” denildi.

Bulgudaki ihlal ve eksikliklerin insan yaşamını tehdit edeceği vurgulanırken “Büyükşehir Belediyesi bu alandaki sorumluluklarının gereği olarak ilçe belediyeleri ile koordinasyonu sağlamalı ve sürekli görüşmeler yapılarak aksaklıkların tespiti ve giderilmesi için çalışmalar başlatılmalıdır” ifadelerine yer verildi.