CHP’li Gülcan Kış, yurttaşın geçim savaşı verdiği 2024 yılını mercek altına aldı:

Yayınlanma: 04.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 04.01.2025 - 04:00

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, 2024’ün “Z raporunu” çıkardı. CHP’li Kış, 2024’ü “halkın geçim savaşı verdiği bir yıl” olarak tanımlarken “Bir yanda yüzde 11.54 maaş zammı, diğer yanda yüzde 300’ü geçen zamlar. Bu tablo, halkın emeğini yok saymaktır” dedi. 2025 asgari ücret zammına ilişkin de konuşan Kış, “Asgari ücretli daha zamlı maaşı cebine koymadan parası pula dönmüştür. Erdoğan’ın ‘Vatandaşımızı enflasyona ezdirmedik’ söylemi, hamasetten başka bir şey değildir” dedi.

‘HALKIN EZİLDİĞİ YIL’

Gelir dağılımındaki adaletsizliğin derinleştiğine vurgu yapan Kış, “Bu yıl, zenginle fakir arasındaki uçurumun büyüdüğü, halkın cebine giren paranın günbegün eridiği bir yıl oldu. 2024, halkın sırtına yüklenen ekonomik krizin bütün ağırlığıyla hissedildiği bir kara yıl olarak tarihe geçti” diye konuştu.

Geçen yılı “halkın ezildiği yıl” olarak tanımlayan Kış, 2024’ün ekonomik karnesinin Türkiye ekonomisinin ve yurttaşın içinde bulunduğu çıkmazı açıkça ortaya koyduğunu belirtti. Kış, “Memura ve 12 bin 500 lira aylıkla hayatını idame ettirmeye çalışan emekliye yüzde 11.54 zam reva görülürken bu yıl bazı temel gıdalarda yüzde 300’ü aşan artışlar yaşandı. Bu tablo, bir ekonomik felaketin özetidir. 2024, emeğin küçümsendiği, alın terinin değersizleştirildiği, halkın sofradaki son ekmeğine göz dikilen bir yıl olarak tarihe geçti” ifadelerini kullandı.

BAŞKENTTE EKMEĞE ZAM



Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık, 200 gram ekmeğin 10 TL’den 12.5 TL’ye yükseldiğini açıkladı. Yüzde 25 oranında zam uygulandı.

‘SON LOKMAYA BİLE GÖZ DİKİLDİ’



Kırmızı Mercimek (1 kilogram): 21 TL’den 99 TL’ye yükseldi (yüzde 371.42 artış).

Pirinç (1 kilogram): 21 TL’den 90 TL’ye yükseldi (yüzde 328.57 artış).

Süt (1 litre): 11 TL’den 45 TL’ye yükseldi (yüzde 309 artış).

Makarna (500 gram): 11 TL’den 42 TL’ye yükseldi (yüzde 281.81 artış).

Ayçiçek Yağı (1 litre): 36 TL’den 125 TL’ye yükseldi (yüzde 247.22 artış).

Tereyağı (1 kilogram): 175 TL’den 475 TL’ye yükseldi (yüzde 171.42 artış).

Beyaz Peynir (1 kilogram): 108 TL’den 250 TL’ye yükseldi (yüzde 131.48 artış).

Kuru Fasulye (1 kilogram): 47 TL’den 99 TL’ye yükseldi (yüzde 110,63 artış).

Kaşar Peyniri (1 kilogram): 290 TL’den 500 TL’ye yükseldi (yüzde 72.41 artış).

Çay (1 kilogram): 140 TL’den 249 TL’ye yükseldi (yüzde 77.85 artış).

Yumurta (15’li): 58 TL’den 90 TL’ye yükseldi (yüzde 55.17 artış).

Şeker (5 kilogram): 134 TL’den 205 TL’ye yükseldi (yüzde 52.98 artış).

Tavuk: 60 TL’den 85 TL’ye yükseldi (yüzde 41.66 artış).

Altın (gram): 1995 TL’den 2990 TL’ye yükseldi (yüzde 49.87 artış).

Benzin (1 litre): 34 TL’den 44 TL’ye yükseldi (yüzde 29.41 artış).

Mazot (1 litre): 37 TL’den 45 TL’ye yükseldi (yüzde 21.62 artış).

Ekmek: 10 TL’den 12,5 TL’ye yükseldi (yüzde 20 artış).

Dolar: 29 TL’den 35 TL’ye yükseldi (yüzde 20.68 artış).