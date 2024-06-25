CHP’li Gülizar Biçer Karaca ameliyat oldu

CHP’li Gülizar Biçer Karaca, geçirdiği Covid-19 sonrası gelişmiş bir akciğer kistinin alınması için ameliyat oldu.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 25.06.2024 - 18:12
CHP’li Gülizar Biçer Karaca ameliyat oldu
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TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, bugün sabah Ankara’da akciğer ameliyatı oldu. Karaca’nın pandemi döneminde geçirdiği Covid sonrası gelişmiş bir akciğer kisti, torakoskopik işlemle alındı. Operasyon, Güven Hastanesi’nde, Göğüs Cerrahı Prof. Dr. Berkant Özpolat tarafından gerçekleştirildi. Aynı gün içinde takibi yoğun bakımda yapılan Karaca’nın, doktorların gözleminin ardından tedavisine servis odasında devam edildiği öğrenildi. Doktorları tarafından Karaca’ya 4-5 günlük bir hastane yatış süresi planlandı. 


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