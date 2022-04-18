CHP'li Gürer'den 'aspir bitkisi' için araştırma önergesi: 'Yağ açığını giderebilir'

18 Nisan 2022 Pazartesi, 15:17

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kuraklığa dayanıklı ve ülkenin her yerinde yetiştirilebilen aspir bitkisinin üretiminin yeterince yapılmamasını TBMM gündemine taşıdı.

Meclis Başkanlığı’na araştırma önergesi veren Gürer, Türkiye’de aspir bitkisinin 1970’li yıllarda 2 bin 200 hektara ulaşmasına rağmen bugün ekim alanlarının daraldığına dikkat çekti.

"EKİM ALANLARI GENİŞLETİLMELİ"

Aspir bitkisinin bugün çiftçiler tarafından belirli miktarlarda ekildiğine ve yağı çıkarılıp bölgesel olarak tüketildiğine değinen Gürer, yeterli ekim alanı ve yeterli üretim olmadığından piyasaya arz edilmeyen bir bitki konumuna düştüğüne işaret etti. Gürer, “Aspir bitkisi ekim alanlarının arttırılması için ekim alanı ve ürün artırımı çalışması yapılması önem teşkil etmektedir” dedi.

"EKONOMİDE GETİRİSİ YÜKSEK"

Gürer, aspir bitkisinin çay olarak tüketilebileceği gibi barındırdığı yararlı amino asitler, mineral maddeler ve bazı vitaminlerin (B1, B2, B12, C ve E) bulunması nedeniyle sağlık acısından da kıymetli olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkenin her yerinde yetişmesi olası ekonomide getirisi yüksek olan aspir bitkisinin ülkemizdeki durumu araştırmalar yapmaya değerdir. Tohum kabukları sanayide kullanılabilen yoğun ve sert yüzeyli kağıt yapımında kullanılan ve farklı alanlarda yararlanılan aspir bitkisi yeşilken hayvan otlatılması içinde uygundur."

"YEM AÇIĞINI BİLE GİDEREBİLİR"

Yem olarak besleyici olan yonca ve yulafa eşdeğer görülen aspir bitkisinin yem açığının giderilmesinde de değerlendirilebileceğine vurgu yapan Gürer, “Gıda boyası ve tekstilde kumaş boyası olabildiği gibi pek çok ülkede geniş ekim alanları mevcutken ülkemizde bu konuda gereken atılım sağlanamamıştır. Yağ açığını da giderecek olan bu bitki için neden gereken sağlanmamaktadır?” diye sordu.

Gürer, aspir bitkisinin yağı alınarak yemek olarak tüketildiği gibi geriye kalan küspe kısmının da içerdiği yüzde 25’e varan ham protein oranıyla hayvancılıkta çok iyi bir yem kaynağı olarak kullanılabileceğine işaret etti.

"ÜRETİCİYE EKİM DESTEĞİ SAĞLANMALI"

Aspir bitkisi için ekim desteği sağlanması gerektiğinin altını çizen Gürer, araştırma öneresinde şu istemde bulundu:

"Aspir bitkisinin faydalarını bilen ülkelerin yüksek miktarlarda ekim yaptıkları ve ürünün hemen her bölümünden yararlandıkları görülmekte olmasına rağmen ülkemizdeki ekim alanlarının yetersiz olduğu görülmekte olduğundan gerekli çalışmaların yapılması adına bu konuda Meclis Araştırması açılmalıdır."