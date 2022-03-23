CHP'li Hakverdi'den 'örtülü ödenek' için kanun teklifi: 'Siyasi ve keyfi şekilde kullanılamaz'

23 Mart 2022 Çarşamba, 10:33

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Cumhurbaşkanı tarafından kullanılan örtülü ödeneğin seçim döneminde kullanılmaması için hazırladığı kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Teklife göre Cumhurbaşkanlığı, Milletvekilliği ve Yerel Seçimlere dair YSK tarafından açıklanan seçim takviminin başladığı günden seçim sonuçlarının resmen ilanına kadar örtülü ödenek kullanılamayacak.

"SİSTEM DEĞİŞTİ KANUN DEĞİŞMEDİ"

2017 referandumu ile sistem değişikliğine gidilerek Cumhurbaşkanı'nın partili olduğunu hatırlatan Hakverdi, "Örtülü ödenek; kapalı istihbarat ve kapalı savunma hizmetleri, Devletin millî güvenliği ve yüksek menfaatleri ile Devlet itibarının gerekleri, siyasi, sosyal ve kültürel amaçlar ve olağanüstü hizmetlerle ilgili Devlet ve Hükümet icapları için kullanılmak üzere Cumhurbaşkanlığı bütçesine konulan ödenektir. Örtülü ödenek, bu amaçlar dışında, Cumhurbaşkanının ve ailesinin kişisel harcamaları ile siyasi partilerin idare, propaganda ve seçim ihtiyaçlarında kullanılamaz" dedi.

"ÖRTÜLÜ ÖDENEK 3 MİLYAR TL BARAJINI AŞMAK ÜZERE"

Kullanılan örtülü ödeneğin 3 milyar TL sınırına yaklaştığını kaydeden Hakverdi, "2014’te 1 milyar 78 milyon lira olan örtülü ödenek giderleri 2015’te yüzde 65 artışla bir milyar 773 milyonu geçmiştir. 2019 yılında 2 milyar 73 milyona ulaşarak iki milyar barajını geçen örtülü ödenek 2021 yılında 2 milyar 714 milyon lirayı aşmış durumdadır" bilgisini paylaştı.

Hakverdi, "Geçtiğimiz günlerde Saray'da 'Kuruluşundan Günümüze Milletvekilleri ve İl Başkanları Toplantısı' düzenleyen partili Cumhurbaşkanı'nın seçim dönemlerinde örtülü ödeneği siyasal amaçlarla kullanmayacağını kimse garanti edemez" dedi.

"DEVLETİN PARASININ NASIL KEYFİ KULLANILDIĞININ GÖSTERGESİ"

21 Mart 2022 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılan AKP’li eski ve yeni milletvekili ve il başkanları toplantısına da değinen Hakverdi “Devlet bütçesini kullanan Cumhurbaşkanlığı’nda AKP’nin teşkilat toplantılarının yapılması kabul edilemez. Bu bile devletin parasının ve örtülü ödeneğin nasıl keyfi ve siyasal amaçlar için kullanılabileceğinin açık göstergesidir” açıklamasında bulundu.

Verdiği kanun teklifinde örtülü ödeneğin seçim dönemlerinde partili Cumhurbaşkanı'nca siyasal amaçlarla kullanılma riskinin olduğunu hatırlatan Hakverdi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Örtülü ödeneğin gizliliği esasına bağlı olarak nereye ne harcandığının bilinmemesi her zaman kamuoyu tarafından merak konusu olmuştur. Partili Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişten sonra ise bu ödenekten yapılan harcamalar birçok şüpheyi beraberinde getirmiş durumdadır. Kamuoyunda oluşan güvensizlik ortamının giderilmesi, devletin saygınlığı ve siyasi partilerin eşit koşullarda yarışmalarına olanak sağlanması açısından Kanunun yeni bir düzenlemeye muhtaç olduğu açıktır. Özellikle seçim dönemlerinde eşitliğe aykırı bir şekilde örtülü ödeneğin Cumhurbaşkanı tarafından şahsi ve siyasi amaçlarla kullanmasının önünün tamamen kapatılması gerekliliği önem arz etmektedir."