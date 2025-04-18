CHP’li İlgezdi, diş hekimlerine kesilen cezalara dikkat çekti: ‘İş kazasını bildirmemek daha ucuz’

Yayınlanma: 18.04.2025 - 13:47

Güncelleme: 18.04.2025 - 13:47

CHP’li Gamze Akkuş İlgezdi, Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında uygulanan para cezalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Hekimlerin yönetmelik nedeniyle haksız cezalarla karşılaştığını belirten İlgezdi “Bir diş hekiminin kurumdan ayrıldığını bildirmemesi hâlinde kesilen ceza 71 bin 965 TL. Aynı sistemde bir iş kazasını bildirmemenin cezası ise 35 bin 416 TL. Bu tablo, orantısızlığın ve adaletsizliğin açık göstergesidir.

Hekime yönelik bu denetim anlayışı, adaletten değil, orantısızlıktan besleniyor. Sağlık gibi hayati bir alanda görev yapan hekimlere böylesi ağır cezaların reva görülmesi kabul edilemez. Mesleğini onurla sürdüren tüm diş hekimlerinin yanındayım. Bu yönetmelik yeniden düzenlenmeli, adaletsiz ve ölçüsüz ceza uygulamaları son bulmalıdır” dedi.