CHP’li İnan Akgün Alp: ‘AKP haksızlık ve yolsuzlukları inkar ediyor’

Yayınlanma: 07.11.2024 - 15:58

Güncelleme: 07.11.2024 - 15:58

Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum olarak atandığı dönemde, Vali Mustafa Yaman’ın Mardin’deki bir gümüşçüden Cumhurbaşkanı Erdoğan için 3 Mayıs 2017’de 136 bin 946 lira, dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için 39 bin 883 lira, dönemin Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz için 23 bin 772 lira, eski Milli Savunma Bakanı Fikri Işık için 21 bin 792 lira, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu için 74 bin 886 lira, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak için de 83 bin 207 lira değerinde hediye aldığı ortaya çıkmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 5 Kasım’da partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada harcamaların isim isim ve kalemler halinde bilgilerin yer aldığı belgeleriyle birlikte söz konusu alışverişleri gündeme getirdi. Aynı gün Meclis’te Plan ve Bütçe komisyonundaki Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçe görüşmeleri esnasında CHP’li vekiller harcamaları Bakan Bak’a sordu. Tartışmaların içerisinde yer alan CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, “Sizin tespihsel bir ilişkiniz var bu Mardin kayyumuyla. Tespihsel ilişkiniz sebebiyle milyarlarca liralık fatura kesilmiş. Tespih tanesi için değmez. Fakir Mardin halkının kaynaklarını kayyumlar vasıtasıyla tespih boncuğu gibi cebinize koyuyorsunuz” tepkisini gösterdi. Bakan Bak ise, söz konusu söylemlere karşı “Öyle bir şey yok” demekle yetindi.

‘AKP TOPLUMU YALANLA VE ALGIYLA UYUTUYOR’

Bakan Bak’ın belgelerle sabit olan hediyeyi reddetmesini Cumhuriyet’e yorumlayan CHP’li Alp, “Hediyeler, fatura tarihi itibariyle bugünün kuru üzerinden hesaplanırsa 600 bin liranın üzerinde bir değer tutuyor. Mardin’in fakir halkının kaynaklarını bir tespih boncuğu gibi ceplerinde taşıyorlar. Maalesef kayyum yönetimlerinin arkada bıraktıkları ağır borç yükü ve savurgan tutumları belediyeler kayyumlardan devralındıktan sonra bütün açıklığıyla ispat edilmiş durumdadır. Bu talan düzeninin, kentsel rantın kayyumlar eliyle AKP yönetimi tarafından devam ettirildiğini görüyoruz” dedi. AKP iktidarının Türkiye ekonomisinin tüm göstergelerini reddettiğini vurgulayan Alp, “AKP, bütün haksızlık ve yolsuzlukları inkar eden bir noktaya sürüklendi. Bakan da bu anlayışı devam ettirmiştir. AKP artık toplumu yalanla, algıyla gerçekleri inkar ederek, belli bir süre daha kalabildiği kadar uyutarak, beklentiye sokarak hem fakirliği, yoksulluğu, yasakları yönetme modeline geçmiştir” ifadelerini kullandı.

‘KAYYUM DARBEDEN BETERDİR’

“Kayyum darbedir” sloganından bahseden Alp, “Kayyum darbedir sloganını bir adım ileri götürmek gerekir. Kayyum darbeden beterdir. Darbe yönetimleri belli bir süreden sonra yerini seçilmiş yönetimlere brakıyor. Ama kayyum yönetimleri sürekli AKP yönetimiyle birlikte kendini yeniden üretiyor” diye konuştu. Alp, kayyum uygulamalarının son bulması gerektiğini de sözlerine ekledi.