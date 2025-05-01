CHP'li Karabat: Vatan Emniyet'teyiz, hiç kimseyi yalnız bırakmayacağız!

Yayınlanma: 01.05.2025 - 23:32

Güncelleme: 01.05.2025 - 23:32

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde iktidar Beyoğlu Taksim ve çevresindeki bütün ilçeleri ablukaya aldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise yaptığı sosyal medya paylaşımı ile İstanbul'da gözaltı sayısının 407 olduğunu açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında düzenlenen etkinliklerde gözaltına alınanların süreçlerinin yakından takip edildiğini bildirdi.

"HİÇ KİMSEYİ YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ!"

Karabat sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vatan Emniyet’teyiz. Yalnızca anayasal haklarını kullandıkları için şiddete maruz kalan ve gözaltına alınan yurttaşlarımızı asla yalnız bırakmayacağız. Milletvekillerimiz ve Hukuk Komisyonu üyelerimizle birlikte, anayasal haklarını kullandıkları için şiddete uğrayan ve gözaltına alınan yurttaşlarımızın yanında olmak, süreci yerinde takip etmek üzere buradayız. Hiç kimseyi yalnız bırakmayacağız!" ifadelerini kullandı.