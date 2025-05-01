Son Dakika... Ali Yerlikaya açıkladı: 1 Mayıs'ta gözaltına alınanların sayısı yükseldi

Yayınlanma: 01.05.2025 - 19:30

Güncelleme: 01.05.2025 - 19:38

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde iktidar Beyoğlu Taksim ve çevresindeki bütün ilçeleri ablukaya aldı.

Çok sayıda öğrenci ve emekçi polis müdahalesi ile karşı karşıya kaldı, gözaltına alındı. İstanbul Valiliği 384 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

YERLİKAYA GÖZALTI SAYISINI AÇIKLADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise yaptığı sosyal medya paylaşımı ile İstanbul'da gözaltı sayısının 407'ye yükseldiğini, yurt genelinde ise 409 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde, 78 ilimizde toplamda 286 bin 584 vatandaşımızın katılımıyla düzenlenen 212 etkinlik tamamlandı.

Etkinlikler kapsamında; 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefetten İstanbul’da 407, Tokat’ta 1 ve Van’da da 1 olmak üzere toplam 409 şahıs gözaltına alındı.

Taksim Meydanı’na “Çelenk Sunma ve Kazancı Yokuşuna Karanfil Bırakma” etkinliği ile ilgili 13 sendika organizesinde 817 kişinin katılımıyla 13 etkinlik gerçekleştirildi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün huzur ve güven içinde geçmesi için ülkemiz genelinde 122 bin 777 kahraman polisimiz görev yaptı.

Büyük bir özveri ve fedakarlıkla görevlerini ifa eden tüm güvenlik güçlerimize yürekten teşekkür ediyorum."