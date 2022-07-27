CHP'li Karabat'tan 'organize yağma' açıklaması: 'Başakşehir Belediyesi'nin hedefinde Olimpiyat Stadı'nın çevresindeki araziler var'

27 Temmuz 2022 Çarşamba, 08:30

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Olimpiyat Stadı'nın çevresindeki arazilerin Başakşehir Belediyesi'nin uzun süredir hedefinde olduğunu söyledi.

Başakşehir Belediyesi’nin yurttaşların arsasını metrekare başına 3-4 bin liraya kamulaştırdıktan sonra imara açarak, fiyatı 15-20 bin liraya fırlatmanın hesabını yaptığını ileri süren Karabat, “Durun daha bitmedi!” diyerek “kamuya ait kamplar ve konaklama tesislerinin de özelleştirme kapsamına alındığına” işaret etti.

Sözcü yazarı Uğur Dündar’ın aktardığına göre, CHP’li Karabat, “organize yağma” olarak tanımladığı durum için şunları kaydetti:

"Başakşehir Belediyesi'nin hedefinde, uzun süredir, Olimpiyat Stadı'nın çevresindeki araziler var. Toplam 520 bin metrekarelik 1.700 tapulu arsayı, bakanlıkları da arkasına alarak ele geçirmeye çalışıyor. İşte organizasyon tam da burada başlıyor.

Başakşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile buranın kamulaştırılması için üçlü protokol yapıyor. Belediye böylece imar izni olmayan bu arsaları düşük fiyattan alıp, imarlı hale getirdikten sonra, büyük rant sağlamayı hedefliyor… Ancak arsa sahipleri ile uzlaşmak yerine, piyasa değerinin çok altında bir fiyatla kamulaştırma yapmak isteyince, konu yargıya taşınıyor. Mahkemede ise bilirkişiler, ağız birliği etmişcesine, belediyeninkine benzer fiyatları takdir ediyorlar. Bilirkişilerin bu desteğine rağmen belediye, 2017 yılındaki girişiminde arsaları alamıyor. Çünkü kasadaki paralar, suyunu çekmiş bulunuyor. ‘Yaşanan ekonomik sıkıntıdan dolayı ödeme yapamıyoruz’ denilerek kamulaştırmadan vazgeçiliyor…

Aradan geçen sürede arsa sahiplerine yönelik belediye baskısı sürüyor. Bazı arsa sahipleri de dinmek bilmeyen yıldırma çabalarına dayanamayarak tapularını yok pahasına devrediyor. Son 1 yıldır Başakşehir Belediyesi, arsa sahiplerinin ellerindeki tapuları almak için yeni bir girişim başlatıyor. Bu kez gerekçe olarak ‘spor amaçlı tesis yapımı’ gösteriliyor! Oysa artık havada uçan kuşlar bile, Olimpiyat Stadı'nda aşırı rüzgâr nedeniyle futbolun güçlükle oynandığını biliyor!.."

"FİYATI 15-20 BİN LİRAYA FIRLATMANIN HESABINI YAPIYORLAR"

"Kaldı ki stadın çevresinde tesis için yeterli Hazine arazileri de bulunuyor. Ama Başakşehir Belediyesi, vatandaşın arsasını metrekare başına 3-4 bin liraya kamulaştırdıktan sonra imara açarak, fiyatı 15-20 bin liraya fırlatmanın hesabını yapıyor!..

Durun daha bitmedi!.. Kamuya ait kamplar ve konaklama tesisleri de özelleştirme kapsamına alındı. Bu yolla, Cumhuriyet'in yurttaşına hediye ettiği cennet kıyılar ve koylar, lüks oteller yapılması için yandaş sermaye sahiplerine devredilecek. Böylece bir bakıma ‘Dar ve orta gelirli halk, bu ülkenin doğa harikalarından faydalanmasın, sadece parası olanlar Ege'nin, Akdeniz'in keyfini çıkarsın.’ denilecek. Yani yaparsa yine AKP yapacak! Boşuna söylemiyoruz ‘organize yağma’ diye!..”