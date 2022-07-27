CHP’nin çağrısı sonrası Şentop, Meclis’i olağanüstü toplantıya çağırdı

27 Temmuz 2022 Çarşamba, 04:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Balıkesir mitinginde sağlık çalışanlarıyla ilgili bir yasa teklifi hazırladıklarını söyleyerek Meclis’i olağanüstü toplantıya çağıracaklarını açıkladı. Bunun üzerine CHP grup başkanvekilleri hafta başında Meclis Başkanlığı’na başvurarak Meclis’in 1 Ağustos’ta toplanmasını istedi. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, konuya ilişkin “Siyasi istismardan öte bir amaç taşımayan CHP’nin genel görüşme teklifinin gündeme alınmasını faydalı görmüyoruz” açıklamasını yaparken, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Meclis İçtüzüğü gereği TBMM Genel Kurulu’nu 1 Ağustos’ta toplantıya çağırdı. Meclis’e 200 milletvekili gelmesi halinde genel kurul haftaya pazartesi, saat 15.00’te toplanacak.

AKP VE HDP’DEN RET

Şentop’un çağrısı sonrası AKP ve HDP’den olumsuz yanıt geldi. AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Olağanüstü toplantı çağrısına katılmayacağız. Sorunlara yönelik yürüttüğümüz çalışmaların istismar ve şov malzemesi haline dönüştürülmesine izin vermeyeceğiz. Bu çağrı, kimseye danışılmadan yapılmıştır. Kendi ittifak ortaklarına bile danışmamışlar” savunmasını yaparken HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da “CHP’nin siyasi nezakete uygun davranmadığı görüşündeyiz. En azından bize o gün gelip gelemeyeceğimizi, hazır olup olmamamızı sormamasını talihsizlik olarak değerleniriyoruz. 1 Ağustos’ta orada olmayacağız” dedi.

"HİÇBİRİYLE GÖRÜŞMEDİK"

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Biz bu konuyu siyasi bir kutuplaşmaya dönüştürmemek için özellikle hiçbir siyasi partiyle görüşmedik. ‘Çağrımız 600 milletvekiline’ dedik. Anayasa ve içtüzüğün bize verdiği bir hakkı kullanmak için AKP’den icazet mi alacağız? Kendileri bundan önce hangi toplantı çağrısında bize bilgi verdi? Sağlık çalışanlarının hayatının söz konusu olduğu bir zamanda kapris yapmanın sırası değil. CHP sizden icazet almadı diye sağlık çalışanlarını ölüme mi terk edeceksiniz” sorusunu yöneltti. Özel, HDP’nin katılmayacağını açıklamasına ilişkin de “HDP milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili bir endişe duyduğunu söylüyor. Olağanüstü toplantı günü, çağrı konusu dışında bir konu gündeme alınamaz. Bu kaygı o nedenle karşılığı olan bir kaygı değil. Ben AKP ve MHP’nin kararından sonra HDP’nin kararını gözden geçireceğini düşünüyorum” diye konuştu.

200 VEKİLİN BULUNMASI GEREKİYOR

TBMM İçtüzüğü’nün 7. maddesine göre, tatil ya da araverme zamanlarında, 120 milletvekilinin imzasıyla gerekçe göstererek Meclis olağanüstü toplantıya çağrılabiliyor. TBMM başkanı, bu istemi en geç yedi gün içinde yerine getiriyor. Meclis Başkanı’nın işaret ettiği gün ve saatte genel kurulda en az 200 milletvekilinin bulunması gerekiyor. Edinilen bilgiye göre, 1 Ağustos’taki toplantıya CHP ve İYİ Parti katılacak. Ancak söz konusu iki partinin Meclis’teki sandalye sayısı ancak 171’e ulaşabiliyor. 200 vekil için Meclis’te birkaç sandalyeye sahip olan partilerin desteği de yeterli olmuyor. Toplantının yapılabilmesi için HDP’nin katılma kararı alması gerekiyor.