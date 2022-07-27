CHP MYK, parti projelerinin iktidar tarafından yaşama geçirilmesini değerlendirdi: 'Erdoğan kopyacı oldu'

27 Temmuz 2022 Çarşamba, 04:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vaat olarak gündeme getirdiği projelerin iktidar tarafından “eksiklerle” yaşama geçirilmesini eleştirdi. CHP MYK, önceki gün Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Kılıçdaroğlu’nun toplantıda; 3600 ek gösterge, Aile Destekleri Sigortası gibi projeleri örnek göstererek şu değerlendirmeyi yaptığı öğrenildi: “Ben miting yaparken oradaki polisler yanıma gelirdi, ‘3600 ek gösterge sorununu dile getirin’ derlerdi. Yıllardır dile getiriyordum bu sorunu, taşeron işçileri de söylüyorduk, kapsamı dar olarak uyguladılar. Bizim dile getirdiğimiz konuları özünden kopararak, derinliği olmadan uygulamaya çalışıyorlar. Erdoğan kopyacılık yapıyor ama yüzeysel kalıyor.” Toplantıda hafta sonu Balıkesir’de yapılan Milletin Sesi mitingi de gündeme geldi.

"MORAL TOPLADI"

“Parti örgütlerinin yaz dönemi saha çalışmaları öncesi mitingle büyük moral topladığı” aktarılırken “yurttaşların miting sonuna kadar coşkuyla konuşmaya destek vermesinin de parti içinde memnuniyetle karşılandığı” kaydedildi. Ayrıca, toplantıda Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kullandığı “Bay Kemal” söylemine gönderme yapması da ele alındı. Parti kurmaylarının, “İktidarın söylemi el değiştirdi” yorumunu yaptığı öğrenilirken Kılıçdaroğlu’nun bu söylemi kullanmaya devam edeceği belirtildi.