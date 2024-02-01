CHP’li Karakoz: AKP, süt üreticilerini bitme noktasına getirdi

Yayınlanma: 01.02.2024 - 14:25

Güncelleme: 01.02.2024 - 14:25

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, TBMM Genel Kurulu’nda artan girdi maliyetleri de göz önünde bulundurularak çiğ sütün litresinin en az 16 lira yapılması gerektiğini söyledi. Karakoz, Ulusal Süt Konseyi’nin 11,5 liradan 13,5 liraya çıkardığı çiğ süt tavsiye fiyatının AKP'nin bitme noktasına getirdiği süt üreticileri tarafından tepkiyle karşılandığını söyleyerek, “Süt üreticisi geçen yıl sonunda peş peşe 5 kez zamlanan yem fiyatlarına yetişemiyor. Hayvanlarının bakım giderlerini, elektriğini, suyunu, mazotunu ve sürekli artan girdi maliyetlerini karşılayamıyor” diye konuştu.

“AKP, ÜRETİCİYİ DESTEKLEMEK YERİNE HAYVAN İTHAL EDİYOR”

Karakoz “Bu şartlarda üretici üretimden vazgeçiyor, hayvanlarını ya satıyor ya da kesime gönderiyor. AKP ne yapıyor? Et ve süt üreticilerini desteklemek yerine hayvan ithal ediyor. İğneden ipliğe her şeyin zamlandığı bir dönemde çiğ süt fiyatına yapılan 2 liralık zam çok yetersizdir, bu fiyatlar üreticiyi yok saymaktır, ‘Üretmezseniz üretmeyin.’ demektir. Çiğ süt fiyatları üreticilerimizin talebi doğrultusunda litre başına en az 16 liraya çıkarılmalı, süt üreticilerimiz desteklenmelidir” ifadelerini kullandı.