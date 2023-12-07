CHP’li Karakoz: AKP’li belediyeler kollanırken, CHP’li belediyeler engelleniyor

Yayınlanma: 07.12.2023 - 16:23

Güncelleme: 07.12.2023 - 16:23

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen 86 maddelik torba yasa teklifinin 5. maddesinde CHP Grubu adına söz alan Evrim Karakoz iktidarın CHP’li belediyeleri engellediğini savundu.

“TORBA YASA YASAMA YETKİMİZİN İHLALİDİR”

Torba yasadaki maddelerine değinerek sözlerine başlayan Karakoz, “31 kanunu ve 2 kanun hükmünde kararnameyi ilgilendiren, birbiriyle alakasız düzenlemelerin yine bir torbaya sokulduğu 86 maddelik kanun teklifinin 5'inci maddesi üzerine söz almış bulunmaktayım. "Torba yasa" olarak adlandırılan bu kanun yapma süreci Anayasa'da ifade olunan yasama yetkimizin ihlalidir. "Torba yasa" denilen bu alışkanlık hem süreç itibarıyla hem de bugün konuştuğumuz torba yasadaki maddeler içerik itibarıyla kanun yapma tekniğine aykırıdır, Anayasa'ya da aykırıdır. Kaldı ki bu torba yasada işçi yok, esnaf yok, emekli hiç yok. Teklifte devlete olan borçlarını ödemekte zorluk çeken bazı kamu kurumlarının borçlarına karşılık ellerinde bulunan gayrimenkullerin ihtiyaç hâlinde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından satın alınabilme süresi beş yıl uzatılıyor. Bahsi geçen borçlu kamu kurumlarının içinde belediyeler de yer alıyor. Belediyelerinin gelirlerini artıracak önlemler yerine taşınmazlarını nasıl ellerinden alırız mantığıyla düzenlenmiş bir madde söz konusu” diye konuştu.

“MUHALEFET BELEDİYELERİNİN PROJELERİNİ ENGELLİYORSUNUZ”

İktidar partisinin belediyeler arasında ayrımcılık yaptığını aktaran CHP’li vekil, “Muhalefetin yönettiği belediyelerin başta ulaştırma olmak üzere birçok projesi, onay vermediğiniz için hayata geçirilemiyor. Siz kendi belediyeleriniz olduğunda kesenin ağzını sonuna kadar açıyorsunuz ve ne isterlerse veriyorsunuz ama konu özellikle CHP'li belediyeler olunca bırakın hakkını vermeyi, hakkını nasıl alırız diye düşünüyorsunuz. AKP'li belediyelere kaynaklar akıyorken, hatta bitmeyen projeleri Bakanlık kaynaklarıyla bitiriliyorken CHP'li birçok belediyenin ulaşım ve altyapı projelerini yatırım programına almıyorsunuz, buldukları kredileri onaylamıyorsunuz, yetmiyormuş gibi hizmetlerini engellemek için elinizden ne geliyorsa yapıyorsunuz. Bu ayrımcı tutumunuzla İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere ülkenin en büyük şehirlerinde yaşayan vatandaşlarımızı sırf size oy vermedi diye cezalandırıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

“TÜM ENGELLEMELERE RAĞMEN EN İYİ HİZMETİ CHP’Lİ BELEDİYELER VERİYOR”

“Tüm engellemelerinize rağmen CHP'li belediyelerimiz kaynaklarını yandaşlara değil vatandaşlara kullanarak en iyi hizmeti veriyor, yaşanabilir kentler inşa ediyor” diye devam eden Evrim Karakoz, “AKP'li belediyeler gibi maddi olarak kollanmamalarına rağmen borçlarını ödüyor, yolsuzluğu ve israfı önlüyor, halkın kaynaklarını yine halka harcıyor ve yatırım üzerine yatırım yapıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığının en borçlu belediyelerine baktığımızda AKP'li belediyeler karşımıza çıkıyor. Sayıştay raporlarında çok defa yer aldı; 30 büyükşehir belediyesinin hazine borcunun yüzde 70'inden fazlasının AKP'li belediyeler olduğunu görüyoruz yani konu kendi belediyeleri olunca AKP hükûmetinin borçların peşine dahi düşmediğini görüyoruz ama konu muhalefet belediyeleri olunca nasıl engellerim, nasıl zor durumda bırakırım ve elimdekini nasıl alırım boyutuna geldiğini görüyoruz” sözlerini kulallandı.

“AKP’Lİ BELEDİYENİN BORCUNA KARŞILIK ALINAN YERLERİN YİNE AYNI BELEDİYEYE TAHSİS EDİLDİĞİ İDDİALARI VAR!”

AKP’li belediyeler hakkında medyaya yansıyan iddiaları sıralayan Karakoz, “AKP'li belediyelerin borçlarına karşılık alınan taşınmazların alındıktan sonra yine AKP'li belediyelere tahsis edildiğine dair duyumlar alıyoruz, bu konunun da takipçisi olacağız. Biz CHP'li belediyeler olarak halkın kaynaklarını yine halkımızla paylaşmaya devam edeceğiz, biz yine vatandaşımızın sesi olacağız, yine halkımızın isteklerini buradan haykıracağız ve biz 2024 yerel seçimlerinde yine milletimizin desteğiyle başta İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Aydın'da, diğer belediyelerde yine damga vuracağız, yine damga vuracağız” şeklinde konuştu.