CHP’li Karakoz: Asgari ücret, memur ve emekli maaşları eridi

Yayınlanma: 24.01.2024 - 10:31

Güncelleme: 24.01.2024 - 10:31

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz; Aydın’ın ilçelerinde kurulan pazar yerlerinde pazarcı esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelerek geçtiğimiz yıl ocak ayından bu yana artan fiyatları değerlendirdi. 2023 Ocak ve 2024 Ocak ayları pazar fiyatları kıyaslayan Karakoz, kışlık sebze fiyatlarının ortalama yüzde 195; meyve fiyatlarının ise ortalama yüzde 107 arttığını dile getirirken; asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına yapılan zamların cüzdana girmeden sebze ve meyve fiyatları karşısında eridiğine dikkat çekti.

“MAAŞLAR CÜZDANA GİRMEDEN ERİDİ”

Geçtiğimiz yıl ocak ayında 9 liraya aldığımız ıspanağın kilosu bu yıl 40 lira oldu. Brokolinin kilosunun 13 liradan 35 liraya, karnabaharın kilosunun 10 liradan 20 liraya; havucun kilosunun 9 lira 50 kuruştan 25 liraya yükseldiğini ifade eden Karakoz; “Pazar tezgahlarında gördüğüm fiyatlara göre neredeyse bütün sebzelerin fiyatı 2’ye 3’e katlanmış durumda. Patates 7 liradan 22 liraya, kuru soğan 9 liradan 15 liraya ve sarımsak 60 liradan 120 liraya yükseldi. Maaşlara gelen zam cüzdanlara girmeden erimiş durumdadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce Tarım Kredi marketlerinde alışveriş yapmıştı, şimdi de pazarlara gitsin ve fiyatları bir görsün bakalım” açıklamasını yaptı.

"EMEKLİLER GEREKEN CEVABI VERECEKTİR"

CHP’li Karakoz; ıspanak, pırasa, pazı, karnabahar, brokoli, lahana, pancar, turp, kereviz, patates, kuru soğan ve sarımsak gibi birçok sebzeyi geçtiğimiz yıl ocak ayında aldığımız fiyatlara bu yıl alamıyoruz. Geçen yıldan bu yana kış sebzelerinin fiyatları ortalama yüzde 195 artmış durumdadır. Asgari ücretliler özellikle emekliler pazar tezgahlarının yanına bile yanaşamaz duruma gelmiştir. Ama iktidar hiçbir şey yokmuş gibi pişkin bir şekilde 2024 yılını Emekliler Yılı olarak ilan etti. Günü geldiğinde o emekliler pazar fiyatlarını, alamadıkları sebzeyi, meyveyi düşünecekler ve bu iktidara gereken cevabı vereceklerdir.” değerlendirmesini yaptı.

"İKTİDAR TEZGAHLARI YANGIN YERİNE ÇEVİRDİ"

Meyve fiyatlarında yaşanan artışı da gözler önüne seren ve 2023’ün ocak ayında 13 liraya alınan elmanın 33 liraya, 15 liraya alınan ayvanın 38 liraya, 12-13 liraya alınan mandalina ve portakalın ise 24-25 liralara çıktığını söyleyen CHP’li Karakoz; “Bu böyle olmaz, insanlarımız temel gıdalara erişemiyor, sağlıklı bir şekilde beslenemiyor. Çocuklarımız okula giderken yanlarına bir elma, bir portakal götüremiyor. Sebze ve meyve fiyatlarında yaşanan bu artışlar, ülkenin her yerindeki vatandaşlarımızı mağdur ediyor. AKP iktidarının yanlış ekonomi politikaları, pazar tezgahlarına sıçramış, tezgâhları yangın yerine çevirmiş ve vatandaşımızı o tezgahlara yanaşamaz hale getirmiştir” açıklamasını yaptı.

"VATANDAŞIN DERDİNİN ÇARESİ İKTİDARIN GİTMESİYLE MÜMKÜNDÜR"

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, “en düşük maaş alan emekli ya da asgari ücretli bir çalışan maaşını aldığı gün pazara çıksa geçtiğimiz yıl ocak ayında ortalama 220-250 liraya aldığı haftalık ihtiyacını bu yıl 450-580 liraya alabiliyor. Bu fiyatlar karşında ne asgari ücretli ne de emekliler her hafta pazara gidemez. İktidarın yönetim anlayışı bu ülkeye yoksulluğu ve muhtaçlığı getirmiştir. Vatandaşın dayanacak gücü kalmadı. Eğer AKP iktidarı vatandaşın derdine çare, sofrasına bereket olmak istiyorsa yapması gereken tek şey; elini vatandaşın cebinden ve ülkemizin üzerinden çekmesidir” diyerek açıklamasına son verdi.