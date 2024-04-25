CHP’li Karakoz: Aydınlıları Jes’lerle mi cezalandırıyorsunuz?

Yayınlanma: 25.04.2024 - 14:47

Güncelleme: 25.04.2024 - 14:47

Aydın’da her geçen gün artan Jeotermal Enerji Santrali (JES) projelerine CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, isyan etti. Konuyu Meclis’e taşıyan Evrim Karakoz, Tarımsal üretimde önemli bir yeri olan Aydın ilinin verimli topraklarının JES işgali altında yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığına dikkat çekerek, “JES'lerden havaya, suya, toprağa karışan zehirler canlı sağlığını tehdit ediyor, kronik hastalıkları artırıyor, ağaçlarımızı kurutuyor, bölge halkının önemli geçim kaynağı tarımsal üretime ciddi zararlar veriyor” diye konuştu.

“JES İŞGALİ AKP ELİYLE BÜYÜTÜLMEYE DEVAM EDİLİYOR”

“Aydın'daki jeotermal işgali tüm itirazlarımıza rağmen AKP eliyle ve büyütülmeye devam ediliyor” diyen CHP’li Karakoz, “Daha geçen hafta Cumhurbaşkanlığı kararıyla Kuyucak Çobanisa Mahallesi'nde 3.900 metrekarelik alanda JES yatırımı için acele kamulaştırma kararı alındı. Buradan AKP Hükûmetine soruyoruz: Oyunu alamadığınız Aydınlıları JES'lerle mi cezalandırıyorsunuz? Aydın halkı tarım arazilerinin ve geleceklerinin karartılmasını istemiyor. Yeter artık, bu jeotermal işgaline son verin” ifadelerini kullandı.