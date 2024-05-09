CHP’li Karakoz: Buğday taban fiyatı en az 15 lira olmalı

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Meclis kürsüsünde “Tüm girdi maliyetleri ortadayken bir açıklama yapılmalı bir an önce ve 1 kilo buğdayın taban fiyatı en az 15 lira olarak belirlenmeli” dedi.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 09.05.2024 - 12:38
CHP’li Karakoz: Buğday taban fiyatı en az 15 lira olmalı
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CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada buğday üreticisinin artan girdi maliyetlerine dikkat çekerek buğday taban fiyatlarının en az 15 lira olarak bir an önce açıklanması çağrısında bulundu. Aydın'da buğday üretimi yapan çiftçilerle bir araya geldiğini belirten Karakoz, “Maliyetlerden dolayı kime dokunsanız çaresiz, kime dokunsanız dertli. Çiftçilerimiz mağdur ve çiftçilerimiz fiyat beklentisi içinde” diye konuştu.

“BUĞDAY ÜRETİCİSİNİN GİRDİ MALİYETLERİ ARTTI”

“1 ton buğday üretmek için tohum, gübre, kira, mazot, ilaç, işçilik gibi kalemlerden oluşan girdi maliyetleri geçen sene 7.600 lirayken bu yıl 1 ton buğdayın maliyetinin 10 bin lirayı geçmesi bekleniyor” diyen Karakoz, “Buradan iktidara çağrı yapıyorum: Tüm girdi maliyetleri ortadayken bir açıklama yapılmalı bir an önce ve 1 kilo buğdayın taban fiyatı en az 15 lira olarak belirlenmeli. TMO'da bir an önce hazırlıklarını yapmalı, çiftçimizin ürettiği tüm buğdayı almalı ve çiftçilerimiz mağdur edilmemeli.” 


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