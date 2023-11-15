CHP’li Karakoz: Devlet Zeren Ertaş’a bakmadı

Yayınlanma: 15.11.2023 - 09:24

Güncelleme: 15.11.2023 - 09:24

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, TBMM’de KYK yurtları hakkında verilen Meclis araştırma önergesi üzerine partisi adına konuştu. 25 Ekim tarihinde Aydın Efeler’de KYK kız öğrenci yurdunda Zeren Ertaş’ın asansör faciasında hayatını kaybetmesinde yaşanan ihmallere değinen ve meclis araştırması açılması gerektiğini destekleyen Evrim Karakoz; “Yurt öğrencileri, asansörün devamlı arızalı olduğunu ve sorunu da idareye bildirdiklerini defalarca söylemişler. İdare ise bu durumu ne görmüş ne duymuş ne de asansörü tamir ettirmiştir. Arızalı asansörün tamiri yapılmadan kullanılmasına müsaade etmek ise tam anlamıyla faciaya davetiye çıkarmaktır” dedi.

“ELİNİZİ VİCDANINIZA KOYARAK OY VERİN”

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz; “Bu olay bir kaza değil, ihmaller zinciriyle yaşanan bir cinayettir. Üniversite açtım, yurt yaptım demekle bu iş olmuyor. Devlet ne yazık ki Zeren kızımıza bakmayı becerememiştir. AKP Hükûmeti gençlerimize sahip çıkamıyor, evlatlarımıza bakamıyor ve onları koruyamıyor” derken AKP ve MHP sıralarına seslenerek “oy kullanmadan önce Zeren'in babasının sözlerini hatırlayın ve elinizi vicdanınıza koyarak oy verin” dedi.