CHP’li Karakoz: Narenciye dalda kaldı, üretici ağaçlarını söküyor!

Yayınlanma: 17.01.2024 - 12:44

Güncelleme: 17.01.2024 - 12:44

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Aydın’ın Kuyucak ilçesinde ürünü dalda kalan ve büyük mağduriyetler yaşayan narenciye üreticilerini ziyaret etti. CHP Kuyucak İlçe Başkanı Özgür Yöreli ve Kuyucak Belediye Başkan Adayı Uğur Doğanca ile birlikte narenciye üreticileriyle buluşan ve sorunlarını dinleyen Karakoz, ürününü toplatmakta zorlanan narenciye üreticilerine destek istedi. Aydın’ın narenciye üretiminde Türkiye’nin önde gelen illerinden bir tanesi olduğuna dikkat çeken Karakoz, “Bu sene tüm Türkiye’de olduğu gibi Aydın’da da narenciye üreticilerimiz isyanda. Çünkü mandalina, portakal özellikle para etmiyor. Çiftçilerimiz narenciyeyi toplatmakta zorlanıyorlar. Çünkü toplama maliyetleri neredeyse satma maliyetleriyle eş değer. Pek çok çiftçimiz de ağaçlarını söktüler. Kalanlar da sökme noktasına geldiler” diye konuştu.

AYDINLI NARENCİYE ÜRETİCİSİ: HARCI BORCUNU KORUMUYOR

CHP Karakoz’un görüştüğü narenciye üreticisi, “Toplama maliyetlerimiz çok yüksek, diğer girdilerimiz çok yüksek. Pazarda hiçbir şey yok. Bir çay 4 lira, bir kilo portakalı 3 liraya satıyoruz şu anda. Hatta bunu suluğa dökersek, pek çok üreticimiz suluğa döktü o da 2 lira civarında bir rakam. Kötü durumdayız. Böyle giderse de ağaçları kesmek zorunda kalacağız. Harcı borcunu korumuyor şu anda” diyerek dert yandı.

“NARENCİYE ÜRETİCİSİ BIRAKMA NOKTASINA GELDİ”

Narenciye üreticilerinin desteklenmesi çağrısında bulunan Karakoz, “Ülkemizin, devletimizin bir tarım politikası olması gerektiğini; çiftçilerimizin, üreticilerimizin desteklenmesi gerektiğini hep söylüyoruz. Girdi maliyetleri maalesef her tarım ürününde çok fazla durumda. Pazarda bunu satan esnaf zorda, zaten vatandaşımız ekonomik krizden dolayı doğru düzgün alamıyor. Üreticilerimiz de üretimi bırakma noktasına geldi” ifadelerini kullandı.

“ÜRETİCİLERİMİZİN DESTEKLENMESİ GEREK”

“Bu işe devletin bir an önce el atması” diye devam eden CHP’li vekil, “Üreticimizi desteklemesi; ayrıca sadece üreticiyi değil vatandaşımızı da alım noktasında desteklemesi gerekiyor. Biz tarımın her alanında olduğu gibi narenciye konusunda da bu işin takipçisi olacağız” şeklinde konuştu.